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Абрамс рассказал о начале съемок девятого эпизода «Звездных войн»‍

Пятница, 23 Февраля 2018 10:32
Абрамс рассказал о начале съемок девятого эпизода «Звездных войн»‍ Фото из открытых источников

Американский режиссер Джей Джей Абрамс, который теперь отвечает за кинематографическую составляющую популярной фантастической франшизы "Звездные войны", рассказал общественности, когда начнется съемочный процесс очередной номерной части саги. Съемки девятого эпизода Star Wars стартуют грядущим летом — заявил Абрамс в интервью для Стивена Кольбера.

 

"У нас уже есть сценарий, а это, как я считаю, самый главный компонент будущей картины", — цитирует кинематографиста издание JustJared.

 

Конкретная дата начала съемок "Звездных войн - 9" — конец июля 2018-го года. Так как речь идет о заключительном фильме третьей трилогии (так уж исторически сложилось, что "Звездные войны" делятся на отдельные трилогии), то масштаб событий, которым предстоит разворачиваться на больших экранах, будет просто невероятным. В фильме, соответственно, засветятся все звезды, сыгравшие ключевых персонажей новой трилогии — Дэйзи Ридли, Оскар Айзек, Джон Бойега и Адам Драйвер.

 

Накануне в СМИ появилась информация, согласно которой постановщик "Железного человека" Джон Фавро, который известен не только как режиссер, но и как актер, будет сниматься в фильме "Хан Соло: Звездные войны. Истории".

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Звездные войны

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