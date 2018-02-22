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Комедия от Квартет И «О чём говорят мужчины. Продолжение»‍ вышла в прокат

Четверг, 22 Февраля 2018 14:27
Комедия от Квартет И «О чём говорят мужчины. Продолжение»‍ вышла в прокат Фото из открытых источников

Большие экраны Российской Федерации начинают показ третьей части популярной комедийной франшизы "О чем говорят мужчины". Поклонники "Квартета И" наконец-то дождались продолжения — сообщает РИА Новости.

 

С момента появления предыдущей части прошло семь лет, и за это время многое изменилось. Слава, Леша, Камиль и Саша окончательно увязли в рабочих и семейных делах, совсем, при этом, забросив дружбу, поэтому, когда Камиль предлагает ударить по обыденности спонтанной поездкой в другой город, инициатива воспринимается с энтузиазмом.

 

"Вообще мы собирались ехать в Казань. Там по первоначальному варианту сюжета открылся новый детокс-центр, куда позвала всех девушка Славы. Там мы должны были провести три дня без еды, затем сбежать, наестся учпучмаков и попасть в больницу. В общем, сюжет был что надо, но от него, к сожалению, пришлось отказаться. В финальном варианте сценария мы просто едем из столицы в северную столицу", — рассказал Леонид Барац.

 

Фильм "О чем говорят мужчины 3", по словам критиков — это весьма редкий пример успешного в коммерческом плане кинематографического продукта, который "цепляет" зрителя прежде всего диалогами, поэтому людям, которые ценят в кино именно это, пропускать новую картину ни в коем случае нельзя.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости кино

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