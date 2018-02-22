На создателей фильма "Форма воды" подали в суд

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Создатели фильма "Форма воды" самым наглым образом скопировали пьесу "Позволь мне услышать твой шепот", которая была поставлена американским драматургом Полом Зинделом в далеком уже 1969 году. Кинематографистов обвинил в плагиате сын Зиндела, Дэвид, который, по данным тематического издания Variety, обратился с соответствующим заявлением в суд.

Сюжетная линия фильма "Форма воды", который снял мексиканский режиссер Гильермо дель Торо, вращается вокруг глухонемой уборщицы секретной лаборатории и странного существа-амфибии, которое обитает в этой самой лаборатории и подвергается каким-то опытам. Женщина влюбляется в существо и пытается его спасти.

Удивительно, но в пьесе 1969 года происходит примерно то же самое, и это, как показалось Дэвиду Зинделу, отнюдь не случайное совпадение.

"Таких совпадений просто не бывает. Очевидно, что фильм является кинематографической адаптацией пьесы моего отца. И все бы ничего, но создатели картины вообще никак не отметили этот факт!", — говорит сын драматурга.

В общем, теперь Дэвид Зиндел будет отстаивать свою правоту в суде. Который, по словам мужчины, просто-таки обязан принять решение в его пользу, заставив таким образом киношников поделиться с ним прибылью. Сами киношники, при этом, считают иначе — они называют претензии Зиндела лишенными каких-либо оснований.