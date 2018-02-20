Жерар Депардьё собрался переехать в Алжир

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Став гражданином Российской Федерации, французский актер Жерар Депардье предпочитает жить в других странах. Например — в Алжире, куда он вскоре переедет надолго. Своими планами Депардье поделился с изданием La Provence.

"Скоро я буду жить в Алжире. Рассматривая конкретные города, я остановился на Алжире (столица Алжира — город Алжир). Это замечательное государство, поэтому я счастлив уже только от того, что собираюсь в нем жить", — заявил Депардье, который ранее, кстати, говорил то же самое про Россию.

Российское гражданство, напомним, известный француз получил в 2013 году. Вместе с ним у Жерара Депардье появилось нечто большее. То, чем запросто можно похвастаться даже на самых высокоуровневых светских вечеринках — прописка в Саранске.

Депардье, правда, почему-то не живет в Саранске. Климат, видимо, не тот.

Вот климат Алжира — совсем другое дело. Плюс, у Алжира, по мнению Депардье, очень богатая история, которую можно изучать просто-таки бесконечно. "Я изучаю историю Алжира и постоянно натыкаюсь на какие-то новые интересные подробности. А вы знали, например, что Алжир был захвачен "французскими варварами" в 1830 году? А ведь это было!", — отметил Депардье.