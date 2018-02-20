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Запрет фильма "Смерть Сталина" повысил интерес к нему

Понедельник, 19 Февраля 2018 13:05
Запрет фильма &quot;Смерть Сталина&quot; повысил интерес к нему Фото из открытых источников

Более половины граждан Российской Федерации готовы посмотреть нашумевший фильм "Смерть Сталина". Об интересе к фильму, проявляемом россиянами, говорят результаты социологического исследования, которое провели сотрудники Всероссийского центра изучения общественного мнения.

 

"Если фильм все-таки будет показан в Российской Федерации, то посмотреть его могут почти шестьдесят процентов жителей страны", — говорят представители ВЦИОМ.

 

О фильме "Смерть Сталина", при этом, слышали шестьдесят пять процентов опрошенных граждан. Интересной особенностью столь широкой известности фильма является тот факт, что образовалась эта самая известность исключительно благодаря запрету фильма.

 

Поставленная режиссером Армандо Ианнуччи "тоталитарная комедия" "Смерть Сталина", напомним, почти попала в премьерную сетку российских кинотеатров, однако на ленту обратили внимание в Министерстве культуры, где призвали главу ведомства запретить фильм.

 

Сказано — сделано. У "Смерти Сталина" тут же отобрали прокатное удостоверение, чем вызвали широкий общественный резонанс. Похоже, что тоталитаризм, который высмеивают создатели фильма, никуда, в итоге, не делся.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости кино

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