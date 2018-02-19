Курс по «Игре престолов» появится в киевском ВУЗе

Расположенный в США Гарвардский университет теперь не единственный в мире, позволяющий своим студентам изучать "Игру престолов" — связанный со сверхпопулярным сериалом курс вскоре появится в Киевском университете имени Бориса Гринченко.
Речь идет о курсе по выбору, который называется "Игра престолов: мифы и ритуалы". Автором странного на первый взгляд курса, по данным Studway, стала Юлия Вишницкая, доктор филологических наук.
"Игра престолов: мифы и ритуалы" — это, как отмечается, довольно серьезный образовательный курс, охватывающий самые разнообразные аспекты литературного цикла Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" и его телевизионной экранизации — "Игры престолов".
Курс, по словам его автора, поможет студентам осознать, до какой степени содержательный мир был создан в сумеречных закоулках мозга Джорджа Мартина.
Ключевая задача курса — анализ базовых мифологем популярного книжного цикла и сериала, а также анализ интересных особенностей религиозных течений вымышленного мира. Кроме того, Юлия Вишницкая предлагает реконструировать ядерные и оппозитивные мифосценарии, разворачивающиеся в сюжетной линии произведения.
Австралия – удивительный континент, где океанское побережье плавно переходит в пустыню, а влажные тр...
Минобороны показало на видео всю мощь российской артиллерии
Из Пхенчхана сообщают: кто-то бегал по городу с медведем, распевая «ой, мороз, мороз», и бил морды американцам. Но опознать не смогли, так как человек был с нейтральным флагом.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.