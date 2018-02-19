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Курс по «Игре престолов» появится в киевском ВУЗе

Понедельник, 19 Февраля 2018 12:05
Курс по «Игре престолов» появится в киевском ВУЗе Фото из открытых источников

Расположенный в США Гарвардский университет теперь не единственный в мире, позволяющий своим студентам изучать "Игру престолов" — связанный со сверхпопулярным сериалом курс вскоре появится в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

 

Речь идет о курсе по выбору, который называется "Игра престолов: мифы и ритуалы". Автором странного на первый взгляд курса, по данным Studway, стала Юлия Вишницкая, доктор филологических наук.

 

"Игра престолов: мифы и ритуалы" — это, как отмечается, довольно серьезный образовательный курс, охватывающий самые разнообразные аспекты литературного цикла Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" и его телевизионной экранизации — "Игры престолов".

 

Курс, по словам его автора, поможет студентам осознать, до какой степени содержательный мир был создан в сумеречных закоулках мозга Джорджа Мартина.

 

Ключевая задача курса — анализ базовых мифологем популярного книжного цикла и сериала, а также анализ интересных особенностей религиозных течений вымышленного мира. Кроме того, Юлия Вишницкая предлагает реконструировать ядерные и оппозитивные мифосценарии, разворачивающиеся в сюжетной линии произведения.

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Колесников Андрей Опубликовано в Образование   Теги Новости Игра Престолов

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