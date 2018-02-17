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Денис Клявер и Жасмин подарили поклонникам новую песню Гуцериева

Пятница, 16 Февраля 2018 14:39
Денис Клявер и Жасмин подарили поклонникам новую песню Гуцериева Фото из открытых источников

Жасмин и Денис Клявер подарили россиянам новую песню популярного поэта Михаила Гуцериева. Это произошло накануне Дня всех влюбленных: композиция «Любовь – отрава» уже звучит в их исполнении в эфире радиостанций.

 

Автором музыки выступил известный турецкий композитор Айтекин Аташ. Эта работа стала настоящим подарком всем влюбленным. Ранее они уже сотрудничали, написав хит для Авраама Руссо и Рады Рай «Не сберёг» в 2015 году.

 

Российским слушателям Айтекин Аташ известен по хиту Авраама Руссо и Рады Рэй «Не сберёг», стихи к которому также написал Михаил Гуцериев. Поклонники сериалов знают также отличный саундтрек Аташа к фильму «Великолепный век». Композитор рассказал, что загорелся желанием создать композицию специально для Жасмин, когда впервые услышал ее голос. Мастер очень красиво сочетает в своей музыке восточные мотивы и современные ритмы. В свою очередь, работая над текстом песни, Михаил Гуцериев постарался добиться, чтобы русские стихи максимально гармонировали с восточной музыкой. В результате Айтекин Аташ назвал стихи идеальными, точно отражающими его творческий замысел.

 

Песня Аташа и Гуцериева – танцевальный хит, по-восточному заводной и жгучий, в ней, по признанию Дениса Клявера, – море любви. И этому не приходится удивляться, так как оба автора – восточные мужчины, хорошо понимающие, что такое настоящая любовь. Жасмин считает: "Любовь объединяет родственные души и вершит чудеса, а самое большое чудо – это дети". Поэт согласился с певицей, подчеркнув бессмертность настоящей любви, несмотря ни на какие преграды.

 

Денис Клявер рассказал, что в планах авторов – сделать клип на композицию «Любовь – отрава».

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости песня

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