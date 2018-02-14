Катя Кокорина представила свой новый сингл - «Долго»

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Дождавшись момента, когда праздничная суета совсем стихнет, певица Катя Кокорина представила свету свой новый сингл - «Долго».

Поклонники певицы не смогут не отметить кардинальную разницу между двумя последними работами. Песня «Сердце на части» - это лирическая композиция, в которой речь идет о завершенных отношениях между двумя половинками одного целого, - упоминает Катя Кокорина. - «Долго» - это песня о пылающих чувствах, об ожидании встречи, о том, о чем мечтает каждый из нас - о Любви». С музыкальной точки зрения «Долго» состоит из таких жанров как данс-поп и дип-хаус. Композиция наполнена элементами современной электронной музыки, что не мешает ощутить эмоциональную глубину текста.

Над композицией̆ работала замечательная команда саунд продюсеров известная в кругах современной музыки: Сергей Прудий (Хенди), Данил Юсупов, Доминик Джокер. Сам текст и мелодия композиции - это результат совместной работы Кати Кокориной, Доминика Джокера, Николая Швец и Андрея Масимова, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

«Мы вложили в эту песню свои самые яркие эмоции и постарались отразить в ней̆ наше отношение к моему творческому образу», - делится певица особенностями создания песни.