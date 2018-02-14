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Прохор Шаляпин на шоу ТНТ4 «Деньги или позор» расскажет правду о родстве с легендарным певцом

Среда, 14 Февраля 2018 13:48
Прохор Шаляпин на шоу ТНТ4 «Деньги или позор» расскажет правду о родстве с легендарным певцом Фото из открытых источников

19 февраля в 23:00 премьера на ТНТ4 — в комедийное шоу «Деньги или позор» придет Прохор Шаляпин. Артист привык публично обсуждать свою личную жизнь, но ведущий шоу дядя Витя ещё и жёстко о ней пошутит.

 

Своего гостя дядя Витя представил так: «Мужчина, запертый в теле принцессы! Певец, который занимает на хит-парадах только отрицательные места». Сам Шаляпин заявил, что достоин премии «Грэмми». И если получит заветную награду, то даже перестанет здороваться с коллегами по российскому шоу-бизнесу. «То есть отомстишь за то, что с тобой никто из них сейчас не здоровается», — заметил дядя Витя.

 

Прохор Шаляпин, певец: «Да, дядя Витя жёстко начал, но смешно! Мы должны учиться проще ко всему относиться — и к себе, и к окружающим, и к жизни, и даже к смерти. «Деньги или позор» как раз об этом. Таким и должно быть новое российское телевидение. Хотя немного нервничал до конца — думал, что сейчас кто-нибудь выскочит из кресла или какие-нибудь раздетые пожилые женщины выйдут… Мало ли что!»

 

Больше всего дядю Витю интересовал вопрос, правда ли Прохор внук Фёдора Шаляпина, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Чтобы наконец получить ответ, он попросил участника шоу «Битва экстрасенсов» помочь Прохору связаться с духом легендарного певца. Но методы экстрасенса оказались настолько шокирующими, что лучше бы Прохор согласился на обычный ДНК-тест. Что именно произошло во время спиритического сеанса — смотри 19 февраля в 23:00 на телеканале ТНТ4.

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости Культура

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