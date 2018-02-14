Россияне назвали самые любимые фильмы о любви‍

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Жители Российской Федерации определились с любимыми мелодраматическими фильмами — пишет портал "Кино Mail.ru", составивший соответствующий рейтинг при помощи масштабного анализа оценок.

Среди обожаемых россиянами фильмов о любви лидирует, внезапно, порождение западного, а не родного кинематографа — картина "Форрест Гамп". На втором месте снова западная лента — "Титаник". А на третьем наконец-то отечественный фильм — классическая трагикомедия "Москва слезам не верит".

Из других котируемых россиянами мелодрам стоит отметить фильмы "Унесенные ветром" (1939-го, между прочим, года), "Привидение", "Великий Гэтсби", "Красотка", "Дневник памяти", "Миллионер из трущоб" и "Летят журавли". Отечественных фильмов, как видим, очень мало, то есть представления о любви жители РФ привыкли черпать из западной культуры.

Авторы рейтинга отмечают, что глядя на него, стоит учитывать, что оценки фильмам ставят в основном женщины, так что итоговый топ следовало бы назвать женским. Есть, правда, одно "но" — оценки фильма "Форрест Гамп", который был признан безоговорочным лидером рейтинга, были оставлены примерно одинаковым количеством мужчин и женщин, то есть представители сильного пола тоже очень любят эту ленту.