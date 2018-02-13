Ellie Lil представила свой второй трек «Танцевала»

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13 февраля на всех музыкальных площадках России вышел второй по счету трек молодой и талантливой исполнительницы Ellie Lil на композицию «Танцевала», который сразу попал в ТОП iTunes на 11 место.

«У меня была мелодия и я долго не знала, что с ней делать. Как-то, сидя дома, я придумала припев, а следом, за час, родилась и вся песня. Я ее очень сильно полюбила, несмотря на то, что она никому конкретно не посвящена. Она про летящее, поющее и танцующее состояние моей души, которое всегда со мной.

К ее созданию приложило руку огромное количество людей, моя любимая команда, и в итоге, путем огромных страданий мы пришли к тому, к чему пришли. Надеюсь все испытают те же чувства при прослушивании этой композиции, что испытываю я» - рассказывает исполнительница.

В самое ближайшее время на всех музыкальных каналах можно будет увидеть клип на эту композицию, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.