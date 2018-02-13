В Петербурге создали Единый календарь событий на 2018 год

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Санкт-петербургский Комитет по развитию туризма представил Единый календарь событий города на 2018 год. Жители и гости Северной столицы, как сообщает портал inforeactor.ru, благодаря этому уникальному календарю смогут знать все об актуальных городских мероприятиях.

Речь идет о мероприятиях самой разной направленности — то есть, кроме праздничных, это, в частности, какие-то интересные культурные и спортивные ивенты.

Однако главное наполнение календаря — это, конечно же, праздники. Масленица (отмечается, между прочим, на этой неделе), Международный женский день, Праздник весны и труда, а также многие другие праздники, отмечаются в Петербурге с размахом. А вот с каким конкретно размахом и как именно отмечаются — вы сможете узнать благодаря Единому календарю событий Санкт-Петербурга.

Документ уже получил одобрение со стороны официальных властей города. В календаре, как отмечают в правительстве Петербурга, представлены все необходимые справочные материалы — в том числе и контакты городских служб. В общем, просто чудо, а не календарь. Если у вас до сих пор нет такого хотя бы в электронном виде — то вы делаете что-то не так.