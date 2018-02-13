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Александрия Лаптева, 11-летняя школьница из Москвы придумала первый национальный поэтический конкурс «Талант, согревающий добром»

Вторник, 13 Февраля 2018 14:43
Александрия Лаптева, 11-летняя школьница из Москвы придумала первый национальный поэтический конкурс «Талант, согревающий добром» Фото из открытых источников

В Российской Федерации берет старт первый в истории нашей страны национальный поэтический конкурс «Талант, согревающий добром». С его помощью могут проявить себя юные поэты-песенники со всех уголков России и даже стран ближнего и дальнего зарубежья. В его рамках к октябрю 2018 г. будут отобраны лучшие поэтические работы, многие из которых лягут на музыку отечественных композиторов. Об этом сообщил портал «Регионы Online».

 

Интересно, что авторство идеи по организации этого конкурса принадлежит 11-летней столичной школьнице Александрии Лаптевой. СМИ уже писали об этой незаурядной девочке, которая ярко проявляет себя в разных сферах. Она хорошо поет, в качестве модели участвовала в показах детской одежды, демонстрирует впечатляющие результаты в школе. Помимо этого девочка ведет активную социальную деятельность. Вместе со своей семьей она оказывает помощь малоимущим пенсионерам, способствует проведению творческих вечеров и концертов для ветеранов. Идея организации конкурса «Талант, согревающий добром» появилась у Александрии во время общения с воспитанниками детских домов и приютов, когда она выступала на рождественском концерте, который был показан в эфире телеканала НТВ 6 января.

 

Стоит отметить, что это одна из ярких общественных инициатив, направленных на поддержку Десятилетия детства в России - основанного указом Президента государственно-общественного мегапроекта, повышающего внимание к проблемам детей и подростков. В его рамках должны быть решены многие проблеме в сфере семейной и молодежной политики.

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости конкурс

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