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СПбГУ представил китайским читателям «Альманах современной российской прозы»

Понедельник, 12 Февраля 2018 14:56
СПбГУ представил китайским читателям «Альманах современной российской прозы» Фото из открытых источников

10 февраля в Харбине состоялась презентация «Альманаха современной российской прозы» — уникального проекта, инициированного Санкт-Петербургским государственным университетом. В мероприятии приняли участие губернатор провинции Хэйлунцзян Лу Хао, ректор СПбГУ Николай Кропачев и редактор-составитель альманаха, доцент СПбГУ, писатель Андрей Аствацатуров.

 

Идея создания альманаха возникла в Санкт-Петербургском университете три года назад, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. В ходе одного из обсуждений с китайскими партнерами инициатива, направленная на укрепление культурных связей России и Китая, нашла поддержку у руководства провинции Хэйлунцзян. Работа по подготовке издания, занявшая несколько лет, завершилась в конце прошлого года, и 10 февраля, в день открытия представительства СПбГУ в КНР, состоялась презентация альманаха.

 

«Это просветительский проект, задача которого — познакомить читательскую аудиторию Китая с тенденциями современной российской прозы, которая наследует и развивает лучшие традиции классической русской литературы. Я искренне надеюсь, что наше сотрудничество с провинцией Хэйлунцзян и Хэйлунцзянским университетом, который является центром подготовки высококлассных специалистов, будет плодотворным, а число читателей альманаха и поклонников русской прозы будет только расти», — отметил ректор СПбГУ Николай Кропачев.

 

Альманах состоит из трех разделов, которые дают представление о российской литературе 2000–2010-х годов. Основная часть — «Проза современных российских писателей» — включает произведения Евгения Водолазкина, Михаила Елизарова, Александра Цыпкина, Ильдара Абузярова и других известных авторов. В разделе «Проза молодых» читатели найдут рассказы перспективных и уже заявивших о себе писателей: Бориса Мячина, Антона Ратникова и Александра Дорохова. Заключительная часть альманаха — «Критика и эссеистика» — знакомит зарубежную аудиторию с актуальными тенденциями отечественной прозы.

 

«Россия и Китай — страны с очень разными географическими, социальными и культурными традициями. Несмотря на некие общие моменты, их истории развивались по-разному, и поэтому традиции русской и китайской литературы абсолютно непохожи. Но именно эта "удаленность" культур создает колоссальные перспективы наших отношений. Мы можем учиться друг у друга, знакомиться с новым взглядом на человека, на бога, на города и на мир в целом. И наш альманах, безусловно, ставит своей целью осуществить этот важный культурный диалог между двумя странами, помочь нам лучше понять друг друга», — рассказал редактор альманаха, доцент СПбГУ, писатель Андрей Аствацатуров.

 

Альманах современной прозы, созданный под эгидой Санкт-Петербургского университета, предлагает китайской аудитории недавно опубликованные и получившие признание у российского читателя произведения. Работу над рукописью осуществляли специалисты СПбГУ, перевод и распространение издания в КНР взял на себя партнер проекта — Хэйлунцзянский университет.

 

Темой первого номера стало городское пространство. В дальнейшем альманах планируется издавать дважды в год, и ближайшие выпуски, по словам Андрея Аствацатурова, могут быть посвящены женской прозе и произведениям московских авторов. Ведутся также переговоры с зарубежными партнерами о расширении аудитории альманаха и издании его на других языках.

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости СПбГУ

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