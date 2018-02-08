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«Звездные войны» раскритиковали за обилие белых мужчин

Четверг, 08 Февраля 2018 12:35
«Звездные войны» раскритиковали за обилие белых мужчин Фото из открытых источников

Людей, работавших над популярной кинематографической сагой "Звездные войны", обвинили в расизме. Но не за то, что в фильме недостаточно представительниц рас, отличных от белой, а за то, что белокожих мужчин слишком много в съемочной группе!

 

Скандал разгорелся после того, как на страницах издания Variety появилась публикация журналистки по имени Морин Райан. Она подсчитала, что за более, чем четыре десятилетия существования Lucasfilm, компания наняла в качестве сценаристов и режиссеров двадцать четыре человека, двадцать три из которых оказались белыми мужчинами.

 

Единственной женщиной, работавшей в качестве сценариста в Lucasfilm, была Ли Брэкетт — она участвовала в создании пятого эпизода Star Wars. В команде режиссеров и сценаристов "Звездных войн", при этом, никогда не было ни одного представителя не белой расы.

 

"Не могу понять, почему руководство Lucasfilm не берет на работу сценаристов и режиссеров не белой расы и не мужского пола", — написала Морин Райан, спровоцировав тем самым масштабное обсуждение ситуации в социальных сетях. В общем, над будущими частями "Звездных войн", очевидно, теперь будут работать исключительно темнокожие женщины.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Звездные войны

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