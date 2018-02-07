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В продажу поступила новая книга писателя Александра Мелихова «Заземление». Книга включена в лонг-лист Российской национальной премии «Национальный бестселлер» - 2018, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

Главный герой «Заземления» Савелий — психотерапевт, создатель собственной школы психотерапии, пришедший к выводу, что главные страдания людям причиняет крах идеалов: ведь именно идеал чистоты делает ревность невыносимой, хотя на самом-то деле какая может произойти катастрофа от трения слизистых оболочек! Но муки ревности ничто в сравнении с тем, что несут идеалы в политике — это революции, войны… И как было бы хорошо, если бы люди отказались от идеалов! Спустились с небес на землю! Свой метод Савелий так и называет — заземление, его цель — аморальная революция. Все высокое следует заземлить, приблизить людей к животным — только тогда они станут менее несчастными и менее опасными друг для друга.

Главным антагонистом рационального заземления Савелий считает христианство, которое тянет человека на несвойственную ему высоту и этим порождает войны и неврозы. А что хуже всего — враг угнездился в его собственном семействе: отец его жены Симы — знаменитый священник-интеллектуал о.Павел Вишневецкий. И когда о.Павел внезапно исчезает, именно Савелий (Савл) становится главным подозреваемым. В том же подъезде живет спивающийся несостоявшийся актер по прозвищу Лаэрт, с которым Сима поддерживает давние любовные отношения из жалости к нему. Савелия это, казалось бы, не должно волновать, но открытие любовной связи его жены с Лаэртом оказывается потрясением для него. В довершение всего Савелий оказывается на краю гибели в результате несчастного случая, и все эти потрясения заставляют его совершенно по-новому посмотреть и на себя, и на людей, и на религию.

Роман представляет собой органическое сплетение ярких характеров, захватывающих событий с борьбой не менее захватывающих парадоксальных идей, выражающих острейшие конфликты современности — борьбу науки и религии, борьбу либерального и консервативного начала, которые отнюдь не воспринимаются чем-то абстрактным, но переживаются полнокровной и местами кровавой борьбой реальных жизненных сил.

Этот роман не выглядит бледным даже в сравнении с предыдущим шокирующим романом Александра Мелихова «Свидание с Квазимодо», вошедшим в шорт-лист Букеровской премии за 2016 год: перед героиней «Свидания» — судебным экспертом-психологом проходят всевозможные убийцы и «извращенцы», и она понемногу обнаруживает, что мы сажаем в тюрьму примерно за те же преступления, которые сами же воспеваем в классических трагедиях.

Произведения Александра Мелихова неоднократно входили в шорт-листы премий «Русский Букер» и «Большая книга». Он автор более двадцати книг прозы и публицистики, лауреат многих литературных премий: Набоковской премии Союза писателей Петербурга, премии петербургского ПЕН-клуба, он четырехкратный лауреат премии им. Гоголя и ряда других. Мелихов много лет развивает концепцию «человека фантазирующего», рассматривая историю человечества как историю зарождения, борьбы и распада коллективных грез, а в последние годы его привлекает феномен красоты — воодушевляющей и убивающей. В «Заземлении» же прозаик-мыслитель впервые серьезно и глубоко высказывается о религии.