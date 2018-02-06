Телеканал HISTORY в третий раз стал лауреатом премии «Большая цифра»

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Телеканал HISTORY вошел в список победителей Национальной премии в области цифрового телевидения «Большая цифра - 2018». В этом году профессиональное жюри вновь признало его лауреатом в номинации «Развлекательный канал». В голосовании жюри приняли участие специалисты в области цифрового телевидения, журналисты, общественные и государственные деятели. Новая награда стала символом доверия экспертов индустрии и подтвердила, что телеканал стабильно развивается в правильном направлении.

«Большая цифра» – первая в России национальная премия в области многоканального цифрового телевидения, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. В 2018 году лауреаты были названы уже в девятый раз. HISTORY дважды получал эту важную награду, и третья победа подряд стала знаковой для телеканала, который стремится сохранять высокие позиции и оправдывать ожидания аудитории и профессионалов индустрии.

«Эта награда подарила нам вдохновение для дальнейшего развития и роста. Наша цель – не просто поддерживать существующий уровень, а меняться и совершенствоваться, но при этом не изменять основным принципам телеканала, – рассказала Екатерина Переверзева, генеральный директор компании Media Broadcasting Group, представляющей HISTORY в России. – В этом году мы надеемся приятно удивлять аудиторию неожиданными проектами, а также радовать поклонников HISTORY новыми победами».

HISTORY успешно совмещает информативность и развлекательную подачу, которая делает познавательные программы по-настоящему захватывающими. Согласно концепции телеканала, история – это не строгий и скучный рассказ о датах, событиях и личностях из прошлого, а яркое и интересное отражение реального мира. HISTORY транслирует документальные сериалы и программы собственного производства о невероятных событиях, настоящих приключениях и людях с необычными судьбами. Программы телеканала, среди которых популярные «Звезды ломбарда», «Поворот-Наворот» и «Хватай не глядя», завоевали любовь зрителей во всем мире и продолжают набирать популярность в России.