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«Спаси меня, Святой Георгий»: Знаменитый телесериал впервые покажут на российском ТВ

Вторник, 06 Февраля 2018 13:58
«Спаси меня, Святой Георгий»: Знаменитый телесериал впервые покажут на российском ТВ Фото из открытых источников

Бразильские мелодраматические сериалы снова в тренде — на российском телевидении, по данным тематических средств массовой информации, покажут сериал "Спаси меня, Святой Георгий", в котором, на радость запасшимся носовыми платками пенсионеркам, целых сто сорок эпизодов!

 

Сериал "Спаси меня, Святой Георгий" появился в 2012 году и по итогам трансляций, которые велись в 90 странах мира, собрал более, чем положительные отзывы. И вот, спустя пять с лишним лет, культовый сериал будет впервые показан в РФ! Спасибо каналу "Ю" за это.

 

Сценарную составляющую сериала создали люди, съевшие не один десяток собак на мелодраматических сериалах. Взять хотя бы Глосию Перес. Да-да, это та самая Глосия, которую вы не единожды видели в титрах сериала "Клон".

 

А чего стоят актеры Вера Фишер, Джованна Антонелли, Далтон Виг, Антониу Каллони и Жандира Мартини! Это же самый цвет бразильской телесериальной сцены.

 

Не будем раскрывать детали сюжета, в котором вы будете пытаться разобраться на протяжении ста сорока серий, а скажем лишь, что сериал "Спаси меня, Святой Георгий" — это просто какой-то феномен, в хорошем, конечно же, понимании термина.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости сериал

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