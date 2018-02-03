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Хиты на стихи Михаила Гуцериева покоряют молодежную аудиторию радиостанций

Суббота, 03 Февраля 2018 12:08
Хиты на стихи Михаила Гуцериева покоряют молодежную аудиторию радиостанций Фото из открытых источников

В новый этап своего творчества вступил российский поэт Михаил Гуцериев. Песни на его стихи стали покорять молодежную аудиторию и слушателей общенациональных радиостанций. Свидетельство тому – композиция «Сделал шаг», авторами музыки к которой стали Игорь Дворянинов и Михаил Бабанов, а исполнителем – проект Nanarevolution & Andrian.

 

Многие слушатели терялись в догадках, кто поет в составе Nanarevolution & Andrian. Одна из известных радиостанций предложила всем желающим принять участие в конкурсе и угадать имя исполнителя. Победители конкурса были приглашены в студию на живое исполнение песни «Сделал шаг» 30 января, где стало известно, что участниками проекта выступают легендарная группа «На-На» и автор модной аранжировки диджей Andrian (Андриан Мельников).

 

В настоящее время группа «На-На» продолжает активно взаимодействовать с Михаилом Гуцериевым. Уже практически готовы к выходу еще два танцевальных хита в рамках проекта Nanarevolution.

 

«Песни на стихи Михаила Гуцериева, вошедшие в новый репертуар коллектива («Зинаида» и «Сделал шаг») и сразу же ставшие безусловными хитами, - рассказал продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, - совершили потрясающе успешную революцию в творчестве коллектива».

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости музыка

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