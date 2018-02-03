Суббота 03 февраля 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» Проект Pro-Vision – в шорт-листе «Серебряного Лучника»

Проект Pro-Vision – в шорт-листе «Серебряного Лучника»

Пятница, 02 Февраля 2018 15:25
Проект Pro-Vision – в шорт-листе «Серебряного Лучника» Фото из открытых источников

Творческий тимбилдинг «#ProVisionGreen: Пусть Птицы Остаются Дома», направленный на улучшение «жилищных условий» обитающих в Москве скворцов, вошел в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник» и допущен к публичным защитам в Общественной Палате РФ.

 

#ProVisionGreen – кампания агентства Pro-Vision Communications, целью которой является повышение вовлеченности сотрудников и удержание их в условиях жесткой конкуренции за таланты на рынке. В 2017 году ее ключевой активностью стала креативная волонтерская акция, призванная объединить сотрудников и сфокусировать их творческие усилия на решении значимой для орнитологов и всего города экологической проблемы.  

 

«Работа по повышению мотивации персонала ведется в Pro-Vision на постоянной основе. В Год экологии она получила продолжение в виде творческого тимбилдинга на благо птиц. Концепция экологического внутрикорпоративного мероприятия нашла живой отклик среди наших сотрудников, ведь многие из них сами, как перелетные птицы, в свое время “мигрировали” в столицу из других городов и столкнулись с проблемой поиска жилья. Мы гордимся тем, что проект агентства был отмечен на экспертном уровне, и готовы развивать эту инициативу в дальнейшем», – комментирует президент группы компаний Pro-Vision Владимир Виноградов. 

 

О премии «Серебряный лучник»

 

«Серебряный Лучник» – национальная премия в области развития общественных связей. 16-17 февраля 2017 в Москве состоится 20-ая Церемония награждения лауреатов. За эти годы в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 4000 проектов.

 

На рынке PR-услуг закрепились продвигаемые «Серебряным Лучником» стандарты качества профессиональной деятельности, сформировано представление о сложности и многогранности современных общественных коммуникаций. В рамки конкурса введены публичные лекции опытных и успешных специалистов по коммуникациям, мастеров профессии. Ежегодно проводятся авторские презентации  лучших книг.

 

«Серебряный Лучник» явился стимулом для появления созвездия региональных премий всероссийского и международного значения: «PROBA-IPRA», RuPoR и др.

 

В 2010 году  была учреждена Система конкурсов, которая в настоящее время включает: «Серебряный Лучник»-Юг, «Серебряный Лучник»-Сибирь, «Серебряный Лучник»-Приволжье, «Серебряный Лучник»-Самара, «Серебряный Лучник»-Дальний Восток,  «Серебряный Лучник»-Урал. В 2010 году был учрежден конкурс "Серебряный Лучник"-США, итоги которого подводятся в конце января в г.Вашингтон

 

В 2015 году был учрежден конкурс "Серебряный Лучник" - Чехия, который проводится под патронатом президента Чешской Респблики М. Земана. Итоги конкурса подводятся в начале ноября.

 

Официальный сайт: http://www.luchnik.ru/

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости Культура

Главное за сутки
Курды обстреляли ракетами юг Турции Курды обстреляли ракетами юг Турции Курды, которые удерживают сирийский Африн, в очередной раз обстреляли ракетами турецкий приграничный город Рейханлы. Об этом сообщил телеканал NTV. В результате атаки один человек погиб и семь получили ранения, пишет…
Старший сын Фиделя Кастро Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил с собой Старший сын Фиделя Кастро Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт покончил с собой Старший сын лидера Кубинской революции Фиделя Кастро покончил жизнь самоубийством, сообщила кубинская газета Granma. "Доктор наук Фидель Анхель Кастро Диас-Баларт, который на протяжении нескольких месяцев находился под наблюдением группы врачей…
Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима Никиту Белых приговорили к восьми годам колонии строгого режима Пресненский суд Москвы приговорил к 8 годам колонии строгого режима бывшего губернатора Кировской области Никиту Белых. Экс-губернатору также назначили штраф в размере 48 миллионов рублей и запретили занимать государственные должности…

Читайте также
Писатель из Украины обвинил Пушкина и Булгакова в плагиате Писатель из Украины обвинил Пушкина и Булгакова в плагиате Юрий Винничук, писатель из Украины, уверен, что такие признанные классики русской литературы, как Александр Пушкин и Михаил Булгаков — плагиаторы. Любой хоть сколько-нибудь смыслящий в литературе человек, как пишет Винничук…
Грэмми 2018: Россиянин Даниил Трифонов получил награду за инструментальное исполнение Грэмми 2018: Россиянин Даниил Трифонов получил награду за инструментальное исполнение Российский пианист Даниил Трифонов завоевал награду академии звукозаписи США "Грэмми" в категории "лучшее инструментальное соло". Об этом сообщили организаторы конкурса. Объявление лауреатов 60-й юбилейной "Грэмми" прошло в воскресенье, 28 января.…
Вышел свежий live-альбом от Iron Maiden Вышел свежий live-альбом от Iron Maiden Полюбившаяся многим группа хеви-метал Iron Maiden представила свежую пластинку под наименованием «The Book Of Souls: Live Chapter». Записан этот альбом в формате live, а запись производилась в момент турне по…
«Бегущий» или «Нелюбовь»? Какой фильм из номинантов на «Оскар» больше всего интересует россиян «Бегущий» или «Нелюбовь»? Какой фильм из номинантов на «Оскар» больше всего интересует россиян Стали известны номинанты на 90-ю премию «Оскар», и многие из фильмов уже доступны для просмотра дома. Среди них – «Бегущий по лезвию 2049», «Нелюбовь» Андрея Звягинцева и другие. Столичный «МегаФон»…
Фото
Непокоренные вершины: Самые высокие горы Европы Непокоренные вершины: Самые высокие горы Европы

Горные вершины смело можно назвать одним из геологических чудес света, их покоряют, они завораживают...

Видео

 

Опубликовано видео «кровавого» суперлуния

Опрос

Как вы относитесь к запрету МОК на использование спортсменами символики РФ на ОИ?

 

Анекдот дня

- Ты француз?

- Да.

- О, а скажи что-нибудь на арабском?

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) Всего предложений:(13)
Acer Extensa 2508-P02W (NX.EF1ER.008) от19990руб.
Цена от Fotosklad.ru. Казань
ASUS X205TA-FD015BS Все предложения (25)
ASUS X205TA-FD015BS от15990руб.
Цена от Евросеть. Хабаровск
3Q Clutch EN8901N Все предложения (1)
3Q Clutch EN8901N от8980руб.
Цена от Rucenka
Ноутбуки
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.