Проект Pro-Vision – в шорт-листе «Серебряного Лучника»

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Творческий тимбилдинг «#ProVisionGreen: Пусть Птицы Остаются Дома», направленный на улучшение «жилищных условий» обитающих в Москве скворцов, вошел в шорт-лист Национальной премии «Серебряный Лучник» и допущен к публичным защитам в Общественной Палате РФ.

#ProVisionGreen – кампания агентства Pro-Vision Communications, целью которой является повышение вовлеченности сотрудников и удержание их в условиях жесткой конкуренции за таланты на рынке. В 2017 году ее ключевой активностью стала креативная волонтерская акция, призванная объединить сотрудников и сфокусировать их творческие усилия на решении значимой для орнитологов и всего города экологической проблемы.

«Работа по повышению мотивации персонала ведется в Pro-Vision на постоянной основе. В Год экологии она получила продолжение в виде творческого тимбилдинга на благо птиц. Концепция экологического внутрикорпоративного мероприятия нашла живой отклик среди наших сотрудников, ведь многие из них сами, как перелетные птицы, в свое время “мигрировали” в столицу из других городов и столкнулись с проблемой поиска жилья. Мы гордимся тем, что проект агентства был отмечен на экспертном уровне, и готовы развивать эту инициативу в дальнейшем», – комментирует президент группы компаний Pro-Vision Владимир Виноградов.

О премии «Серебряный лучник»

«Серебряный Лучник» – национальная премия в области развития общественных связей. 16-17 февраля 2017 в Москве состоится 20-ая Церемония награждения лауреатов. За эти годы в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 4000 проектов.

На рынке PR-услуг закрепились продвигаемые «Серебряным Лучником» стандарты качества профессиональной деятельности, сформировано представление о сложности и многогранности современных общественных коммуникаций. В рамки конкурса введены публичные лекции опытных и успешных специалистов по коммуникациям, мастеров профессии. Ежегодно проводятся авторские презентации лучших книг.

«Серебряный Лучник» явился стимулом для появления созвездия региональных премий всероссийского и международного значения: «PROBA-IPRA», RuPoR и др.

В 2010 году была учреждена Система конкурсов, которая в настоящее время включает: «Серебряный Лучник»-Юг, «Серебряный Лучник»-Сибирь, «Серебряный Лучник»-Приволжье, «Серебряный Лучник»-Самара, «Серебряный Лучник»-Дальний Восток, «Серебряный Лучник»-Урал. В 2010 году был учрежден конкурс "Серебряный Лучник"-США, итоги которого подводятся в конце января в г.Вашингтон

В 2015 году был учрежден конкурс "Серебряный Лучник" - Чехия, который проводится под патронатом президента Чешской Респблики М. Земана. Итоги конкурса подводятся в начале ноября.

Официальный сайт: http://www.luchnik.ru/