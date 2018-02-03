"Игра престолов" новости: В Сеть утёк шокирующий спойлер финала

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Следующий, заключительный сезон телевизионного сериала "Игра престолов", появится на экранах только в 2019 году, поэтому поклонники сверхпопулярного шоу радуются любой информации о любимом проекте. Но не спойлерам, которые несмотря на все усилия авторов сериала, все равно имеют место быть.

На этот раз в Интернете появилась запись (смотрите видео ниже) со съемочной площадки, на которой видно грандиозные пиротехнические эффекты. Это, по словам выложивших ролик людей, финал сериала Game of Thrones.

Да, в финале истории зрителей ждет не только пожар чувств, но и просто пожар, устроенный, предположительно, драконами Дейенерис Таргариен. Или диким огнем, который есть у Серсеи Ланнистер. Или Королем Ночи, который вообще-то не очень котирует огонь, но ради зрелищного финала мог использовать и его.

Пламенем, как необходимо отметить, охвачен Винтерфелл, родовое гнездо клана Старков. Если где-то есть пламя, то где-то должен быть и лед — знаем мы из названия литературного цикла Джорджа Мартина, на основе которого снимают сериал. Так что не удивляйтесь, если в следующем ролике, который просочится в Интернет, будет демонстрироваться нечто обмороженное.