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"Игра престолов" новости: В Сеть утёк шокирующий спойлер финала

Пятница, 02 Февраля 2018 14:22
&quot;Игра престолов&quot; новости: В Сеть утёк шокирующий спойлер финала Фото из открытых источников

Следующий, заключительный сезон телевизионного сериала "Игра престолов", появится на экранах только в 2019 году, поэтому поклонники сверхпопулярного шоу радуются любой информации о любимом проекте. Но не спойлерам, которые несмотря на все усилия авторов сериала, все равно имеют место быть.

 

На этот раз в Интернете появилась запись (смотрите видео ниже) со съемочной площадки, на которой видно грандиозные пиротехнические эффекты. Это, по словам выложивших ролик людей, финал сериала Game of Thrones.

 

Да, в финале истории зрителей ждет не только пожар чувств, но и просто пожар, устроенный, предположительно, драконами Дейенерис Таргариен. Или диким огнем, который есть у Серсеи Ланнистер. Или Королем Ночи, который вообще-то не очень котирует огонь, но ради зрелищного финала мог использовать и его.

 

Пламенем, как необходимо отметить, охвачен Винтерфелл, родовое гнездо клана Старков. Если где-то есть пламя, то где-то должен быть и лед — знаем мы из названия литературного цикла Джорджа Мартина, на основе которого снимают сериал. Так что не удивляйтесь, если в следующем ролике, который просочится в Интернет, будет демонстрироваться нечто обмороженное.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Игра Престолов

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