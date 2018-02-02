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Звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» раскрыл всю правду о постельных сценах

Пятница, 02 Февраля 2018 11:24
Звезда фильма «Пятьдесят оттенков серого» раскрыл всю правду о постельных сценах Фото из открытых источников

Поклонники фильмов по мотивам серии романов британской писательницы Э. Л. Джеймс о "пятидесяти оттенках серого" даже и не подозревают, с какими трудностями приходилось сталкиваться исполнителям главных ролей.

 

Как съемки интимных сцен отразились на жизни Дакоты Джонсон, которая сыграла Анастейшу Стил, мы не знаем, потому что актриса старательно избегает подобных вопросов во время интервью, а вот ее партнер Джейми Дорнан, сыгравший миллиардера Кристиана Грея, поделился некоторыми очень странными подробностями.

 

"Они заставляли меня надевать [далее следует труднопереводимое слово, которым можно назвать, например, пакет для мочи] на интимный орган!", — признался в припадке откровения Дорнан, находясь в студии программы "Шоу Джимми Киммела".

 

Зачем Джейми Дорнан надевал какой-то пакет — зрители "Шоу Джимми Киммела" так и не поняли, но предполагается, что таким образом актер мог не показывать свой настоящий половой орган в кадре. Да, вот такие вот они, съемки кино с интимными сценами.

 

"Самое страшное, что это самый пакет не был новым! Когда я открыл тот, который выбрал для себя, то оказалось, что там внутри записка с какой-то ироничной надписью", — добавил Дорнан.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости кино

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