Nintendo создаст анимационный фильм по мотивам "Супербратьев Марио"

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Японская видеоигровая компания Nintendo объявила о планах по созданию анимационного фильма, основанного на своем самом популярном хите — игре Super Mario Brothers.

Слухи о новом фильме по мотивам видеоигры "Супербратья Марио" появились в тематической прессе еще в прошлом году, однако на тот момент было неясно, о каком конкретно фильме идет речь — игровом или анимационном. Теперь понятно, что грядущая лента будет все-таки анимационной.

Продюсерами картины стали Сигэру Миямото и Кристофер Меледанри — создатель братьев Марио и глава студии Illumination, соответственно. Illumination, если что, вероятнее всего будет основным непосредственным создателем нового фильма по Super Mario Brothers.

Кроме Nintendo и Illumination, в проекте задействована американская киностудия Universal Studios, которая, как предполагается, возьмет на себя роль международного издателя фильма.

О самой картине пока что известно немногое. Это будет 3D-мультфильм, а вот каким, о чем и с чьим участием — никто не знает. Впрочем, соответствующая информация должна появиться в открытом доступе уже в самом ближайшем времени, так что стоит немного потерпеть.