«Самый красивый преступник» прибыл в Москву ради съемок в клипе Бузовой‍

Фото из открытых источников

В Москву прилетел Джереми Микс — уроженец Соединенных Штатов Америки, которого называют "самым красивым преступником". С криминалом Микс, правда, уже давно не связан — теперь он работает моделью, а в столицу РФ прибыл для того, чтобы сняться в новом музыкальном видео Ольги Бузовой.

По данным тематических средств массовой информации, в Москве Джереми Микс будет участвовать в съемках клипа на композицию Бузовой "Wi-Fi".

У Джереми, кстати, и без Бузовой полно контрактов — после того, как он получил широкую известность в глобальной информационной сети, на бывшего гангстера просто-таки посыпались предложения о сотрудничестве. В общем, пришлось Миксу в экстренном порядке осваивать модельную профессию.

А популярным он стал в 2014 году, благодаря полицейским города Стоктон, которые задержав Микса, опубликовали его фотографию в "Фейсбуке". Каким-то неведомым образом фотография стала "вирусной" — ее лайкнули несколько сотен тысяч раз и оставили к ней огромное количество комментариев. Если объединить идеи, высказанные в последних, то получается, что американцы считают Микса необыкновенно красивым.