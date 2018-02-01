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«Самый красивый преступник» прибыл в Москву ради съемок в клипе Бузовой‍

Среда, 31 Января 2018 13:22
«Самый красивый преступник» прибыл в Москву ради съемок в клипе Бузовой‍ Фото из открытых источников

В Москву прилетел Джереми Микс — уроженец Соединенных Штатов Америки, которого называют "самым красивым преступником". С криминалом Микс, правда, уже давно не связан — теперь он работает моделью, а в столицу РФ прибыл для того, чтобы сняться в новом музыкальном видео Ольги Бузовой.

 

По данным тематических средств массовой информации, в Москве Джереми Микс будет участвовать в съемках клипа на композицию Бузовой "Wi-Fi".

 

У Джереми, кстати, и без Бузовой полно контрактов — после того, как он получил широкую известность в глобальной информационной сети, на бывшего гангстера просто-таки посыпались предложения о сотрудничестве. В общем, пришлось Миксу в экстренном порядке осваивать модельную профессию.

 

А популярным он стал в 2014 году, благодаря полицейским города Стоктон, которые задержав Микса, опубликовали его фотографию в "Фейсбуке". Каким-то неведомым образом фотография стала "вирусной" — ее лайкнули несколько сотен тысяч раз и оставили к ней огромное количество комментариев. Если объединить идеи, высказанные в последних, то получается, что американцы считают Микса необыкновенно красивым.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости клип

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