Среда 31 января 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» Максим Шевченко и Николай Сванидзе устроили драку в прямом эфире

Максим Шевченко и Николай Сванидзе устроили драку в прямом эфире

Среда, 31 Января 2018 09:59
Максим Шевченко и Николай Сванидзе устроили драку в прямом эфире Фото из открытых источников

Проект "Радиорубка" едва не превратился в "Радиомясорубку", когда приглашенные в студию журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе решили устроить драку. Действо было запечатлено камерами, так что смотрите видео ниже.

 

В чем же причина конфликта, вспыхнувшего в студии "Радиорубки"? В идеологических разногласиях, в чем же еще! Шевченко и Сванидзе не сумели прийти к консенсусу в оценке роли и исторического значения вождя СССР Иосифа Сталина.

 

Дискуссия, инициированная по случаю семьдесят пятой годовщины Сталинградской битвы, получилась весьма жаркой.

 

"Сталин втянул Советский союз во Вторую мировую войну и тем самым лично погубил десятки миллионов людей. Страна в итоге оказалась в катастрофическом состоянии, в результате чего было покалечено и уничтожено еще бесчисленное количество судеб", — заявил Максим Шевченко.

 

На что Николай Сванидзе ответил, что именно Сталин является человеком, который, несмотря ни на что, не отдал СССР фашистам, то есть не пошел по пути, который выбрали европейские лидеры.

 

В общем, слово за слово, и началась драка. Которую, впрочем, быстро разняли, так что до "мясорубки" дело все-таки не дошло.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Драка

Главное за сутки
В ДТП с автобусом в Москве пострадали 11 человек В ДТП с автобусом в Москве пострадали 11 человек На севере Москвы автобус наехал на разделительный бордюр. На данный момент сообщается о 11 пострадавших. ДТП произошло на Ленинградском шоссе. Как сообщает телеканал "РЕН-ТВ", автобус, направлявшийся из области в центр,…
Опубликовано видео перехвата разведывательного самолета США у берегов Крыма Опубликовано видео перехвата разведывательного самолета США у берегов Крыма Военно-морские силы США опубликовали видеоролик перехвата российским истребителем Су-27 разведывательного самолета США у берегов Крыма (смотрите виде ниже). На видео видно как истребитель подлетает к американскому EP-3E Aries II к…
Трамп: РФ и КНР соперники, которые бросают вызов интересам и ценностям США Трамп: РФ и КНР соперники, которые бросают вызов интересам и ценностям США Россия и Китай являются на данном этапе соперниками США, бросающими вызов американским интересам, экономике и американским ценностям. Об этом заявил президент Дональд Трамп, выступая со своим первым ежегодным посланием Конгрессу…

Читайте также
Деньги или позор: Елена Беркова сыграет роль ожившей курицы Деньги или позор: Елена Беркова сыграет роль ожившей курицы Эпатажная звезда приняла участие в шоу «Деньги или позор», где прошла кастинг на главную роль в фантастическом фильме. По понедельникам на телеканале ТНТ4 — новый сезон самого жёсткого комедийного шоу…
Людмила Сенчина скончалась в Санкт-Петербурге на 68-году жизни Людмила Сенчина скончалась в Санкт-Петербурге на 68-году жизни Умерла Людмила Петровна Сенчина, советская и российская певица и актриса, народная артистка Российской Федерации. По данным информагентства "Интерфакс", Сенчина скончалась сегодня утром в одной из клиник Санкт-Петербурга. Конкретная причина смерти…
Sabi Miss представляет провокационный трек "Без звука" Sabi Miss представляет провокационный трек "Без звука" Sabi Miss - самая нашумевшая артистка последней недели. За пару дней песня попала в ТОП 30 чарта популярной музыки ВКонтакте и успела засесть в голове у сотни тысяч слушателей (смотрите…
Оригинальные рецепты, состязания поваров и необычные факты о еде – на телеканале Food Network Оригинальные рецепты, состязания поваров и необычные факты о еде – на телеканале Food Network Премьеры «Еда: правда или вымысел», «Домашние традиции» и новые сезоны «Чемпионата юных пекарей» и «Ужина с Майклом Саймоном» в феврале на Food Network. Об ожидаемых премьерах рассказали журналисту Planet Today…
Фото
Фотопутешествие в страну сказок: Невероятная Исландия Фотопутешествие в страну сказок: Невероятная Исландия

Сегодня мы решили сделать подборку изумрудно-зеленых холмов Исландии, перемежающихся лунными ландшаф...

Видео

 

Чеченцы наехали на Собчак: "Вали отсюда!"

Опрос

Как вы относитесь к запрету МОК на использование спортсменами символики РФ на ОИ?

 

Анекдот дня

- А что, отец, коммунисты в вашем городе есть?

- Кому и Грудинин коммунист.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты Центр косметологии Силуэт - гарант Вашей красоты
Фотокосметологические манипуляции, косметологические процедуры и контурная пластика. Все эти и множество других специальных процедур восстановят здоровье и внешнюю красоту пациента. Обратившись в Центр косметологии по адресу Сущевский вал 16, каждый пациент получает комплексное исследование состояния организма и квалифицированную помощь врачей, младшего медицинского персонала. Специализированное оборудование…
Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман Как сдать ЕГЭ на 100 баллов? Рассказывает Михаил Ланцман
Пожалуй, можно без преувеличения сказать, что 99,9% современных школьников стремится успешно сдать Единый государственный экзамен. При этом, они хотят не просто сдать его, а набрать более 80 баллов из 100 возможных. Это поможет поступить в институт или университет своей мечты на лучшую специальность. Фактически все…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.