Максим Шевченко и Николай Сванидзе устроили драку в прямом эфире

Проект "Радиорубка" едва не превратился в "Радиомясорубку", когда приглашенные в студию журналисты Максим Шевченко и Николай Сванидзе решили устроить драку. Действо было запечатлено камерами, так что смотрите видео ниже.
В чем же причина конфликта, вспыхнувшего в студии "Радиорубки"? В идеологических разногласиях, в чем же еще! Шевченко и Сванидзе не сумели прийти к консенсусу в оценке роли и исторического значения вождя СССР Иосифа Сталина.
Дискуссия, инициированная по случаю семьдесят пятой годовщины Сталинградской битвы, получилась весьма жаркой.
"Сталин втянул Советский союз во Вторую мировую войну и тем самым лично погубил десятки миллионов людей. Страна в итоге оказалась в катастрофическом состоянии, в результате чего было покалечено и уничтожено еще бесчисленное количество судеб", — заявил Максим Шевченко.
На что Николай Сванидзе ответил, что именно Сталин является человеком, который, несмотря ни на что, не отдал СССР фашистам, то есть не пошел по пути, который выбрали европейские лидеры.
В общем, слово за слово, и началась драка. Которую, впрочем, быстро разняли, так что до "мясорубки" дело все-таки не дошло.
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