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В Сети появился трейлер фильма «Не в себе» Содерберга, снятый на телефон‍

Вторник, 30 Января 2018 12:06
В Сети появился трейлер фильма «Не в себе» Содерберга, снятый на телефон‍ Фото из открытых источников

На YouTube-канале Bleecker Street появился трейлер картины "Не в себе", которую режиссер Стивен Содерберг снял при помощи смартфона. Смотрите видео ниже.

 

Фильм, который в оригинале называется UNSANE, удалось снять за одну неделю. Монтаж ленты, при этом, осуществлялся непосредственно на съемочной площадке — каждый день после завершения процесса съемок. Как видим, современный кинематограф достиг той стадии развития, при которой техника становится вторичной — все решает профессионализм.

 

Фильм Содерберга представляет собой триллер, сюжетная линия которого вращается вокруг молодой девушки, которую преследует некий мужчина в Интернете. Навязчивый поклонник доводит девушку до нервного срыва и психиатрической клиники.

 

Попав в психбольницу, героиня проходит курс терапии, однако продолжает испытывать сильный страх. Обстановка, при этом, накаляется все в большей степени. В общем, финал должен быть интересным.

 

В картине сыграли Клэр Фой, Джей Фэро, Джошуа Леонард, Эми Ирвинг, Эйми Маллинз и другие. Мировая премьера фильма "Не в себе" состоится двадцать третьего марта 2018-го года, а до российских больших экранов триллер доберется двадцать девятого марта.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости кино

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