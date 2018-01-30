В Сети появился трейлер фильма «Не в себе» Содерберга, снятый на телефон‍

На YouTube-канале Bleecker Street появился трейлер картины "Не в себе", которую режиссер Стивен Содерберг снял при помощи смартфона. Смотрите видео ниже.
Фильм, который в оригинале называется UNSANE, удалось снять за одну неделю. Монтаж ленты, при этом, осуществлялся непосредственно на съемочной площадке — каждый день после завершения процесса съемок. Как видим, современный кинематограф достиг той стадии развития, при которой техника становится вторичной — все решает профессионализм.
Фильм Содерберга представляет собой триллер, сюжетная линия которого вращается вокруг молодой девушки, которую преследует некий мужчина в Интернете. Навязчивый поклонник доводит девушку до нервного срыва и психиатрической клиники.
Попав в психбольницу, героиня проходит курс терапии, однако продолжает испытывать сильный страх. Обстановка, при этом, накаляется все в большей степени. В общем, финал должен быть интересным.
В картине сыграли Клэр Фой, Джей Фэро, Джошуа Леонард, Эми Ирвинг, Эйми Маллинз и другие. Мировая премьера фильма "Не в себе" состоится двадцать третьего марта 2018-го года, а до российских больших экранов триллер доберется двадцать девятого марта.
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