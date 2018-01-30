Леонид Гайдай родился 95 лет назад: Чем запомнился великий режиссер

Если бы великий советский кинорежиссер Леонид Гайдай не умер почти четверть века назад, то сегодня праздновал бы свое 95-летие — кинематографист родился тридцатого января 1923-го года.
Советская страна узнала о Гайдае после появления на экранах его короткометражных фильмов о самогонщиках. Эксцентричные комедии, принесшие всенародную славу тройке из Труса, Балбеса и Бывалого (Вицин, Никулин, Моргунов), навсегда изменили отечественную парадигму юмора.
Эксперты в области кинематографа говорят, что у Гайдая, как правило, не было цели насмешить зрителя во что бы то ни стало — режиссер не смешил, а просто рассказывал специфические истории, развивающиеся вокруг простых и понятных массовому зрителю людей. Эта нехитрая формула, умноженная, конечно же, на невероятный талант, и позволила фильмам Гайдая покорить весь необъятный СССР.
За внешней эксцентрикой картин режиссера, при этом, постоянно просматривается любовь и общечеловеческие ценности, так что можно сказать, что Гайдай использовал юмор для того, чтобы лишний раз показать своему зрителю что-то по-настоящему важное. Современным фильмамэтого часто не хватает.
Сегодня мы решили сделать подборку изумрудно-зеленых холмов Исландии, перемежающихся лунными ландшаф...
В ДНР представили гибрид мины и «лимонки»
- А что, отец, коммунисты в вашем городе есть?
- Кому и Грудинин коммунист.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.