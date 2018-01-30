Леонид Гайдай родился 95 лет назад: Чем запомнился великий режиссер

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Если бы великий советский кинорежиссер Леонид Гайдай не умер почти четверть века назад, то сегодня праздновал бы свое 95-летие — кинематографист родился тридцатого января 1923-го года.

Советская страна узнала о Гайдае после появления на экранах его короткометражных фильмов о самогонщиках. Эксцентричные комедии, принесшие всенародную славу тройке из Труса, Балбеса и Бывалого (Вицин, Никулин, Моргунов), навсегда изменили отечественную парадигму юмора.

Эксперты в области кинематографа говорят, что у Гайдая, как правило, не было цели насмешить зрителя во что бы то ни стало — режиссер не смешил, а просто рассказывал специфические истории, развивающиеся вокруг простых и понятных массовому зрителю людей. Эта нехитрая формула, умноженная, конечно же, на невероятный талант, и позволила фильмам Гайдая покорить весь необъятный СССР.

За внешней эксцентрикой картин режиссера, при этом, постоянно просматривается любовь и общечеловеческие ценности, так что можно сказать, что Гайдай использовал юмор для того, чтобы лишний раз показать своему зрителю что-то по-настоящему важное. Современным фильмамэтого часто не хватает.