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Леонид Гайдай родился 95 лет назад: Чем запомнился великий режиссер

Вторник, 30 Января 2018 09:53
Леонид Гайдай родился 95 лет назад: Чем запомнился великий режиссер Фото из открытых источников

Если бы великий советский кинорежиссер Леонид Гайдай не умер почти четверть века назад, то сегодня праздновал бы свое 95-летие — кинематографист родился тридцатого января 1923-го года.

 

Советская страна узнала о Гайдае после появления на экранах его короткометражных фильмов о самогонщиках. Эксцентричные комедии, принесшие всенародную славу тройке из Труса, Балбеса и Бывалого (Вицин, Никулин, Моргунов), навсегда изменили отечественную парадигму юмора.

 

Эксперты в области кинематографа говорят, что у Гайдая, как правило, не было цели насмешить зрителя во что бы то ни стало — режиссер не смешил, а просто рассказывал специфические истории, развивающиеся вокруг простых и понятных массовому зрителю людей. Эта нехитрая формула, умноженная, конечно же, на невероятный талант, и позволила фильмам Гайдая покорить весь необъятный СССР.

 

За внешней эксцентрикой картин режиссера, при этом, постоянно просматривается любовь и общечеловеческие ценности, так что можно сказать, что Гайдай использовал юмор для того, чтобы лишний раз показать своему зрителю что-то по-настоящему важное. Современным фильмамэтого часто не хватает.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Гайдай

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