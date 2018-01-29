Вышел свежий live-альбом от Iron Maiden

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Полюбившаяся многим группа хеви-метал Iron Maiden представила свежую пластинку под наименованием «The Book Of Souls: Live Chapter». Записан этот альбом в формате live, а запись производилась в момент турне по миру (выступили артисты в 39 государствах на разных континентах).

Подробности о новинке

Новая пластинка хеви-метал коллектива включает 15 треков, каждый из которых записывался в другом городе. Подобная пластинка появилась по той причине, что один из основателей коллектива захотел передать всем поклонникам, особенно тем, кто не смог попасть на концерт, соответствующую энергетику группы из разных частей Света.

В действительности этот альбом потребовал немало времени от его создателей. Все дело в том, что они, работая над изданием, прослушивали все записи шоу, пытаясь после этого воссоздать слаженное звучание, что обязательно оценят настоящие меломаны, понимающие разницу между студийным и концертным звучанием треков.

Каждый поклонник этого коллектива может купить пластинки и CD-диски Iron Maiden в интернет-магазине Muzon-Market. Здесь же можно приобрести множество пластинок с другой качественной музыкой. Последняя статистика по продажам виниловых пластинок на самом деле кардинально меняет представление человечества о прогрессе. Ведь слушать такое музыкальное направление, как хеви-метал, на виниле несравнимо ни с чем, и это могут в полной мере оценить поклонник и знатоки такой музыки. Многие выдающиеся группы по-прежнему продолжают издавать свои треки на виниловых пластинках, борясь за качество звучания.

Подробности о группе

Iron Maiden – коллектив из Британии, появившийся в 1980-м году, именно эта группа считается ярким образцом в одном из британских направлений рока – хеви-метал. За все время своего существования группа существенно повлияла на развитие рок-музыки в общем. Основоположником ее стал Стив Харрис, он же автор многочисленных композиций (слов и музыки) и единственный руководитель группы. Под его влиянием группа прошла много этапов на пути своего формирования – от выступлений в барах до международных турне по разным континентам.

Несмотря на то, что песни Iron Maiden на виниле в свое время были вытеснены современными цифровыми носителями, для постоянных поклонников именно пластинка остается предпочтительной формой записи. И это можно понять, ведь альбомы на виниле – это некий эталон, родом из той эпохи, когда только началось зарождение музыкального направления хеви-метал.