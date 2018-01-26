Официально: Сериал «Зачарованные» переснимут

Слухи о ремейке когда-то популярного сериала "Зачарованные" получили официальное подтверждение — производство пилотного эпизода новых "Зачарованных", по данным издания Variety, уже заказал телеканал CW.
Оригинальный сериал, напомним, появлялся на экранах с 1998-го по 2006-й год. За этот период вышло восемь сезонов тв-шоу, посвященного трем сестрам, открывшим в себе паранормальные способности и использовавшим их для борьбы с темными силами.
В оригинальных "Зачарованных" снимались Холли Мари Комбс, Алисса Милано, Шэннен Доэрти и Роуз Макгоуэн. Кому достанутся главные роли в ремейке — пока что достоверно неизвестно.
Есть сведения, что действия нового сериала будут разворачиваться в современности, а не в 1970 году, как изначально планировали авторы ремейка.
В основе перезагруженных "Зачарованных" — история, которую создала Дженни Снайдер Урмен, автор сериала "Девственница". Она же, кстати, будет одним из исполнительных продюсеров нового сериала. В общем, поклонники оригинального сериала уже ждут новый проект со скрещенными пальцами и большим нетерпением. Создатели, в свою очередь, говорят, что не подведут.
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