Sabi Miss представляет провокационный трек "Без звука"

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Sabi Miss - самая нашумевшая артистка последней недели. За пару дней песня попала в ТОП 30 чарта популярной музыки ВКонтакте и успела засесть в голове у сотни тысяч слушателей (смотрите видео ниже).

Трек «Без звука» - трек который перевернет представление о женском рэпе и заставит окунутся в новое пространство с новыми звуками.

Клип –это экскурс в мир в котором властвует только красивая и завораживающая своей притягательной энергией Саби.

Саби в своем стиле читает рэп, для нее нет преград в мире где нет правил, а есть игра-игра по новому, игра, где правила устанавливает Sabi Miss. Для декорации этой смелой игры в клипе есть и крутая машина-американская фура и файер шоу, но главная героиня здесь и сейчас-это Sabi Miss, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

"Не звони мне, ..."- это обращение к препятствию на пути, которое как нельзя подходит в словесном речитативе "Без звука", взрывает монотонность и заставляет вздрогнуть.

Sabi Miss - новое лицо, за которой стоит таинственный лейбл TMG и не раскрывает карты. Кто-то затеял серьезную игру и мощную конкуренцию в шоу-бизнесе.