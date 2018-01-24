Февраль – месяц домашнего уюта на телеканале Fine Living

Премьера «Преображение лачуги» и новые сезоны «Джиады у себя дома» и «Мы купили ферму» в феврале на Fine Living. Об ожидаемых премьерах рассказали журналисту Planet Today в пресс-службе телеканала.
Чтобы познакомиться с Италией, не обязательно отправляться в путешествие – достаточно включить новый сезон шоу «Джиада у себя дома» (12+). Знаток итальянской кухни Джиада де Лаурентис поделится со зрителями новыми аппетитными рецептами. Она приготовит макаронную запеканку с лимоном, фондю из моцареллы, соломку из батата и другие блюда, а также расскажет много интересного об итальянском быте. Заходите в гости к Джиаде с 11 февраля по воскресеньям в 00:00 (MCK).
Братья Чейз и Брок Джергенсены – настоящие волшебники, ведь они превращают развалины в шикарные жилища. То, что еще недавно требовало сноса, вновь наполняется комфортом и уютом. Усилиями ведущих шоу «Преображение лачуги» (12+) старый семейный домик становится светлым зданием с оконными рамами из амбарных досок. Из 70-летнего барака братья делают современный гостевой дом с уникальным интерьером, а старую хижину у реки оснащают развлекательным центром. Следите за историями преображений с 14 февраля по средам в 00:00 (MCK).
Новый сезон шоу «Мы купили ферму» (12+) расскажет о героях, которые мечтают обзавестись собственным участком земли и стать фермерами. На этот раз зрители познакомятся с большой семьей из десяти человек, которая ищет просторное ранчо с полем и домашним скотом. А молодая пара из Северной Каролины мечтает о тихом деревенском домике с конюшней и пастбищами для двух своих лошадей. Смогут ли герои найти то, что им нужно, и начать новую жизнь? Смотрите по воскресеньям в 23:00 (MCK).
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