Оригинальные рецепты, состязания поваров и необычные факты о еде – на телеканале Food Network

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Премьеры «Еда: правда или вымысел», «Домашние традиции» и новые сезоны «Чемпионата юных пекарей» и «Ужина с Майклом Саймоном» в феврале на Food Network. Об ожидаемых премьерах рассказали журналисту Planet Today в пресс-службе телеканала.

В шоу «Чемпионат юных пекарей» (12+) повара-подростки сойдутся в отнюдь недетской битве на кухне. Восемь участников продемонстрируют жюри свои кулинарные способности, но победителем станет только один из них. В борьбе за главный приз ребята будут использовать не только навыки, но и смекалку. Например, они подадут завтрак на апельсине и поделятся кулинарными советами во время прямой трансляции. Узнайте, кто заслужит звание чемпиона, с 3 февраля по субботам в 11:00 (MCK).

Неиссякаемая кулинарная фантазия шеф-повара Майкла Саймона подарит зрителям телеканала Food Network новую порцию оригинальных рецептов. Во втором сезоне шоу «Ужин с Майклом Саймоном» (12+) ведущий обратит внимание на выбор продуктов для приготовления блюд. Он отправится на рынок за свежими фруктами для грушевого пирога с миндалем и заглянет к мяснику, чтобы выбрать лучшую свинину для гриля. Также зрители оценят нежную тушеную телятину с салатом из спаржи и салатную заправку с беконом в исполнении Майкла. Берите на вооружение новые рецепты с 9 февраля по четвергам и пятницам в 16:50/17:15 (MCK).

Правда ли, что морковка улучшает зрение, а устрицы служат афродизиаком? Действительно ли пиццу изобрели в Италии, и откуда взялась картошка фри? Почему на свадьбах принято есть торты? Обо всем этом расскажет передача «Еда: правда или вымысел» (12+). Зрителей ждет разоблачение популярных мифов о еде, которые знакомы многим с детства. Вы уверены, что куриный бульон помогает при простуде? Узнайте, так ли это на самом деле, с 11 февраля по воскресеньям в 19:20/19:45 (MCK).