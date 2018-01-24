Премьеры любимых передач: На поиски неизведанного с телеканалом Travel Channel

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«Неизвестная экспедиция: в поисках инопланетян», «Музейные загадки: спецвыпуск» и «Международные охотники за привидениями» смотрите в феврале на Travel Channel. Об ожидаемых премьерах рассказали журналисту Planet Today в пресс-службе телеканала.

Ведущий шоу «Неизвестная экспедиция: в поисках инопланетян» (12+) Джош Гейтс решает разобраться, существует ли внеземная жизнь на самом деле. Для решения этого вопроса он отправляется в поездку сразу по четырем континентам и посещает места, где «гостили» инопланетяне. Джош исследует идолов острова Пасхи и обломки метеорита в Зимбабве, общается с экспертами НАСА и ищет летающую тарелку в Чили. Собирайтесь в путешествие вместе с Джошем с 1 февраля по четвергам в 22:00 (MCK).

Шоу «Международные охотники за привидениями» (16+) – для зрителей, которые не боятся встретиться со сверхъестественным лицом к лицу. Проводниками в мир мистики станут семь смельчаков, которые посетят аномальные и леденящие кровь места. Ведущие заберутся в подземные тоннели крепости в Сербии, где услышат шаги «армии мертвецов», и исследуют оперный театр в Эдинбурге, сотрудники которого видят странные тени по ночам. Смогут ли герои сохранить спокойствие и разгадать все тайны? Узнайте со 2 февраля по пятницам, субботам и воскресеньям в 00:00 (MCK).

Искатель приключений Дон Вайлдман приготовил для зрителей очередную порцию загадок мировой истории. В новом сезоне шоу «Музейные загадки: спецвыпуск» (12+) он расскажет о знаменитом побеге из неприступной тюрьмы Алькатрас, случившемся в 1962 году. Также Дон изучит одни из самых дерзких мистификаций в истории, расскажет о нашумевших преступлениях и связанных с ними легендах и раскроет план ограбления поездов на Диком Западе. Исследуйте мировые тайны вместе с Доном с 4 февраля по воскресеньям в 22:00 (MCK).