Эпатажная Елена Беркова стала участницей «Деньги или позор» и сыграла в игру на раздевание

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Самый скандальный выпуск комедийного шоу «Деньги или позор». Откровенность звезды интимного кино, актрисы, певицы Елены Берковой шокирует даже дерзкого ведущего дядю Витю.

В шоу «Деньги или позор» звёзды могут выиграть крупную сумму денег, если согласятся смешно опозориться. Но что, если гость вообще не боится позора? Дядя Витя столкнулся с этим, когда позвал в гости Елену Беркову! Она с самых первых минут выпуска была готова обсудить самые откровенные темы, рассказали журналисту Planet Today на телеканале ТНТ4.

Вместе с ведущим они объяснят разницу между позой 69 и 60, а также поговорят о любимых извращениях. Выяснилось, что у Елены это футфетиш (англ. – foot fetish, влечение к ступням), а у дяди Вити — пенсия в 12 000 рублей.

Также дядя Витя предложил звезде сыграть в интеллектуальную викторину на раздевание, в которой не оставил ей никаких шансов — правильно назвал порядковый номер циркония в таблице Менделеева и даже год основания Швеции. Елена сняла все аксессуары, обувь, колготки и осталась в одном платье, а дядя Витя лишился только этикетки со своего пиджака и требовал продолжения. Согласится ли Елена Беркова обнажиться полностью и понадобится ли дяде Вите корвалол, чтобы пережить такое возбуждение — смотри самый скандальный выпуск шоу «Деньги или позор» 29 января в 23:00 на телеканале ТНТ4!