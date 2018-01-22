Музыкальные каналы начали демонстрировать новый клип Тамары Гвердцители

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Новый клип Тамары Гвердцители начали демонстрировать музыкальные каналы и Youtube 18 января (смотрите видео ниже).

Ролик создан на песню «Я за тобою вознесусь», автором слов к которой выступил Михаил Гуцериев, а музыку написали композиторы Леонид Молочник и Алексей Золотарев. Стихи к композиции певица назвала потрясающими, подчеркнув при этом: такие стихи и прекрасная музыка не могли не вызвать желания снять на песню клип.

Идею услышал и реализовал талантливый российский режиссер Александр Игудин, автор более 250 видеоклипов. Съемки состоялись в Петербурге осенью 2017 года при непосредственном участии Тамары Гвердцители.

Был создан интересный сценарий с элементами мистики: очень красиво и тепло в коротком видеофильме рассказана светлая история отношений двух людей, взаимную любовь которых не смогла прервать даже трагедия. По признанию певицы, сценарий нашел отклик в ее душе, чувствах и мыслях. Результатом работы стал замечательный клип, понятный всем зрителям.