Натали Портман рассказала об угрозах изнасилования, которые она получала после фильма "Леон"

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В индустрии развлечений установился настоящий сексуальный терроризм — заявляет актриса Натали Портман, рассказавшая об угрозах, которые она получала после того, как на экраны вышел фильм "Леон".

На момент релиза фильма, говорит актриса, ей было всего тринадцать лет, поэтому она была в немалой степени удивлена, когда общественность начала обсуждать ее тело и говорить о каких-то связанных с сексом вещах.

Актриса сделала соответствующие заявления во время выступления на женском марше, который прошел накануне в Лос-Анджелесе (США). На YouTube появилась видеозапись (смотрите видео ниже) с рассказывающей об угрозах Портман.

"Когда вышел фильм "Леон", я получила письмо от "поклонника", который начал свое повествование с того, что рассказал, как он будет меня насиловать. И ладно бы все ограничилось только этим! На локальном радио начали чуть ли не дни отсчитывать до моего совершеннолетия, подразумевая, что тогда можно будет спать со мной, не боясь законного наказания", — жалуется актриса.

Которая отметила, что после всего этого она решила не сниматься в картинах, где присутствуют не то что сексуальные сцены, а даже поцелуи.