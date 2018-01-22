Систему голосования премии ТЭФИ планируют изменить

Михаил Швыдкой, председатель Совета партнерства "Комитет индустриальных телевизионных премий", рассказал журналистам о планах по реформированию системы голосования премии ТЭФИ (российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств).
В данный момент финалисты ТЭФИ определяются представителями тв-каналов и медиа-структур. По словам компетентных экспертов, (об этом, в частности, говорил Владимир Познер), нынешний порядок определения финалистов ТЭФИ весьма далек от демократического выбора.
"Мы попытаемся создать новую систему определения финалистов. Предполагается, что новая методика будет представлена уже к весне 2018-го, то есть следующая премия ТЭФИ будет проведена, как и в 2017 году, осенью", — заявил Михаил Швыдкой.
Председатель "Комитета индустриальных телевизионных премий" отметил, что новая система голосования разрабатывается при участии математиков из Московского государственного университета имени Ломоносова. Работающие над системой ученые, говорит Швыдкой, знают, как минимизировать риски, поскольку обладают обширными знаниями в теории игр.
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