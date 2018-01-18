"Приключения Паддингтона 2" возглавил рейтинг ROTTEN TOMATOES

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Комедия "Приключения Паддингтона 2" получила безупречный рейтинг рецензий – 100% на авторитетным ресурсе Rotten Tomatoes. Это четвертый раз за всю историю сайта с 1998 года, когда фильм получает столь высокий рейтинг.

Rotten Tomatoes включает обзоры дипломированных членов разнообразных гильдий писателей или ассоциаций кинокритиков, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

New Yorker в восторге от технического совершенства фильма, невероятной работы оператора и мастеров компьютерной графики. А также отмечает, что финальное выступление Хью Гранта способно затмить Хью Джекмана в «Величайшем шоумене».

LA Times сравнивает ручную работу, внимательность к деталям и визуальную изысканность с работами Уэса Андерсона, режиссера «Отеля Гранд-Будапешт».

Hollywood Reporter считает, что «Приключения Паддингтона 2» представляют собой настолько тонкое произведение искусства, что как и сложную масштабную диараму с множеством мелких деталей, фильм нельзя полностью охватить за один просмотр.