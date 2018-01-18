Укулеле - самая необычная гитара

Разнообразие музыкальных инструментов на сегодняшний день поражает. Одни из них приобрели всемирную популярность, а другие известны лишь в кругу небольшого количества музыкантов. Среди последних стоит выделить укулеле. Это четырехструнная акустическая гитара, родиной которой являются Гавайские острова. Более ста лет о мини-гитаре не знали в нашей стране, но в последнее время интерес к этому инструменту очень возрос. Давайте разберемся в том, что собой представляет данное устройство, и какие существуют его разновидности.
Укулеле была изобретена приблизительно в начале 80-х годов позапрошлого столетия. Родиной этого инструмента считается остров Мадейра, где местные музыканты усовершенствовали существующую в те времена португальскую акустическую гитару. Классический вариант обладает четырьмя струнами, но встречается разновидность и с восемью. В таком случае струны идут спаренные, благодаря чему достигается более насыщенное звучание.
Несмотря на то, что четырех струн не хватает для того, чтобы охватить все октавы, укулеле обладает превосходным звучанием, которое завораживает необычными нотками.
В зависимости от размеров и высоты звучания, различают следующие разновидности гавайской гитары:
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Процесс обучения игры на гавайской гитаре и качество звучания во многом зависят от ее корпуса, а также от мастерства и взглядов на музыку конкретного мастера. В продаже можно встретить инструменты классической формы, а также круглые, квадратные и даже треугольные мини-гитары. Здесь все зависит от предпочтений каждого музыканта.
Если вы решили научиться играть на гавайской гитаре и купили в магазине новенький инструмент, то этого недостаточно, чтобы начать. Его еще нужно правильно настроить, поскольку именно от строя зависит звучание укулеле. Наиболее распространенным видом гавайских гитар является сопрано, поэтому рассмотрим процесс настройки именно на ее примере.
Стандартный строй четырехструнной модели выглядит следующим образом:
Струны обозначены от верхней к нижней. Здесь важно понимать, что большинство производителей этого удивительного инструмента устанавливают на свои гитары нейлоновые струны, поэтому укулеле придется очень часто настраивать. Увы, здесь ничего не поделаешь, поскольку с металлическими нитями гавайская гитара звучит слегка грубовато. Если вы планируете заниматься музыкой профессионально или будете выступать на публике, то стоит задуматься о покупке камертона или цифрового тюнера, что значительно упростит процесс настройки.
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