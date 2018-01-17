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17 января 2018 года артистка лейбла Первое Музыкальное Zivert представила клип на свой жаркий сингл «Анестезия», релиз которого состоялся в сентябре 2017 года (смотрите видео ниже).

Клип «Анестезия» - вторая работа певицы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. После шуточного клипа-пародии на песню «Чак», где артистка предстала в образе «соседской девчонки-сорванца», Zivert раскрывает публике более женственные и страстные грани своей натуры.

На создание образа космической девушки Zivert вдохновил один из самых ярких персонажей комиксов «Люди Х» - Шторм:

«Ещё с момента создания трека в моей голове была картинка чего-то холодно-металлического. Лично облазила весь город в поисках парика, как у Шторм из «Люди Икс». Огромное спасибо хочу выразить моим талантливым друзьям-дизайнерами Tata Polina & Dima Kamma за стильные, необычные луки».

Съёмки клипа стали знаменательным событием в творческой жизни артистки. Именно во время съёмок Zivert нашла своих инопланетных танцовщиц Лену Калустову и Вику Гришину:

«Я никогда не хотела просто подтанцовку, искала родственные души, двигающиеся и сливающиеся со мной в одном творческом потоке. Первый день мы снимали без танцовщиц, так как их просто не было. Забавно, что вечером в день съёмок я случайно наткнулась в Instagram на видео моих давних знакомых танцовщиц, где они позируют в нереальных марсианских костюмах под мой трек и поняла - это то, что мне необходимо! А после съёмок пришло осознание, что я наконец-то нашла свои родственные души, поэтому безумно рада представить вам свой космический коллектив»