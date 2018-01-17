17 января 2018 года артистка лейбла Первое Музыкальное Zivert представила клип на свой жаркий сингл «Анестезия», релиз которого состоялся в сентябре 2017 года (смотрите видео ниже).
Клип «Анестезия» - вторая работа певицы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. После шуточного клипа-пародии на песню «Чак», где артистка предстала в образе «соседской девчонки-сорванца», Zivert раскрывает публике более женственные и страстные грани своей натуры.
На создание образа космической девушки Zivert вдохновил один из самых ярких персонажей комиксов «Люди Х» - Шторм:
«Ещё с момента создания трека в моей голове была картинка чего-то холодно-металлического. Лично облазила весь город в поисках парика, как у Шторм из «Люди Икс». Огромное спасибо хочу выразить моим талантливым друзьям-дизайнерами Tata Polina & Dima Kamma за стильные, необычные луки».
Съёмки клипа стали знаменательным событием в творческой жизни артистки. Именно во время съёмок Zivert нашла своих инопланетных танцовщиц Лену Калустову и Вику Гришину:
«Я никогда не хотела просто подтанцовку, искала родственные души, двигающиеся и сливающиеся со мной в одном творческом потоке. Первый день мы снимали без танцовщиц, так как их просто не было. Забавно, что вечером в день съёмок я случайно наткнулась в Instagram на видео моих давних знакомых танцовщиц, где они позируют в нереальных марсианских костюмах под мой трек и поняла - это то, что мне необходимо! А после съёмок пришло осознание, что я наконец-то нашла свои родственные души, поэтому безумно рада представить вам свой космический коллектив»
Сцены из любого фильма ужасов меркнут на фоне этих реально существующих мест, которые можно посетить...
Генпрокурор Украины танцует с собакой
- Семен Маркович, шо мне делать? Моя Сарочка хочет от меня секс@ каждый день. А я таки в возрасте…
- А шо я вам говорил, Наум Аронович - не берите в жены молоденькую и страшненькую. Никто вам с нею не поможет…
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.