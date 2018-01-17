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Zivert представила клип на свой жаркий сингл «Анестезия»

Среда, 17 Января 2018 15:29
Zivert представила клип на свой жаркий сингл «Анестезия» Фото из открытых источников

17 января 2018 года артистка лейбла Первое Музыкальное  Zivert представила клип на свой жаркий сингл «Анестезия», релиз которого состоялся в сентябре 2017 года (смотрите видео ниже). 

 

Клип «Анестезия» -  вторая работа певицы, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. После шуточного клипа-пародии на песню «Чак», где артистка предстала в образе «соседской девчонки-сорванца», Zivert раскрывает публике более женственные и страстные грани своей натуры. 

 

На создание образа  космической девушки Zivert вдохновил один из самых ярких персонажей комиксов «Люди Х» - Шторм:

 

«Ещё с момента создания трека в моей голове была картинка чего-то холодно-металлического. Лично облазила весь город в поисках парика, как у Шторм из «Люди Икс». Огромное спасибо хочу выразить моим талантливым друзьям-дизайнерами  Tata Polina & Dima Kamma за стильные, необычные луки».

 

Съёмки клипа стали знаменательным событием в творческой жизни артистки. Именно во время съёмок Zivert нашла своих инопланетных танцовщиц Лену Калустову и Вику Гришину:

 

 «Я никогда не хотела просто  подтанцовку, искала родственные души, двигающиеся и сливающиеся  со мной в одном творческом потоке. Первый день мы снимали без танцовщиц, так как их просто не было. Забавно, что вечером в день съёмок  я случайно наткнулась в Instagram на видео моих давних знакомых танцовщиц, где они позируют в нереальных марсианских костюмах под мой трек и поняла - это то, что  мне необходимо! А после съёмок пришло осознание, что  я наконец-то нашла свои родственные души, поэтому безумно рада представить вам свой космический коллектив»

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости клип

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