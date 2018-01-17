HISTORY порадует любителей тайн, а также поклонников классических автомобилей премьерами и новыми сезонами популярных шоу

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Неожиданные находки, преображение старых автомобилей, шифр загадочного убийцы и тайны секретной лаборатории – все это ждет зрителей HISTORY в последний месяц зимы

Февраль – короткий месяц, однако HISTORY успеет порадовать аудиторию громкими премьерами и новыми сезонами популярных шоу. В феврале телеканал представит сразу два интригующих проекта для любителей тайн: герои документального сериала «Убийца Зодиак: дело закрыто?» будут вести охоту на одного из самых загадочных преступников в истории, а программа «Тёмные файлы» расскажет об американском военно-промышленном комплексе, где, вероятно, проводились секретные эксперименты. Поклонники классических автомобилей смогут следить за новыми приключениями знаменитого автомеханика Дэнни Кокера, а для ценителей увлекательных историй и необычных вещей стартует 13 сезон проекта «Американские коллекционеры», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

«Убийца Зодиак: дело закрыто?»

Прозвище Зодиак получил серийный убийца, действовавший в США в конце 1960-х годов. Найти преступника так и не удалось, хотя он присылал в газеты зашифрованные сообщения со сведениями о себе. В то время криминалисты смогли разгадать смысл только четверти его посланий. По сей день шифр Зодиака считается одним из самых сложных в истории, однако Сал Лабарбера, сотрудник убойного отдела Департамента полиции Лос-Анджелеса, надеется все же полностью прочесть сообщения и вместе с командой дешифровщиков и сотрудников ФБР установить личность загадочного убийцы. В сотрудничестве с Кевином Найтом, старшим дешифровщиком в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе, он применяет новый подход к расследованию: найдешь человека - поймешь его шифр. Стремясь отыскать преступника, команда опирается на новую информацию о поведении Зодиака и использует современные технологии криминалистики, в том числе ДНК-анализ и технологию распознавания лиц. Документальный сериал «Убийца Зодиак: дело закрыто?» будет выходить по пятницам в 23:00, начиная со 2 февраля.

«Темные файлы»

До Второй мировой войны армия США не считалась по-настоящему сильной и занимала лишь 19-е место в мире. Но перед лицом фашистской угрозы американцам в рекордные сроки удалось создать мощные войска, оснащенные самым современным вооружением. Величайшие умы поколения занялись разработками новейших технологий, способных остановить войну. Однако в страшные годы, когда было необходимо уничтожить врага любой ценой, не всегда поднимались вопросы морали. Например, предполагается, что в городе Монток существовал тайный военно-промышленный комплекс, где проводились секретные эксперименты по созданию психологического оружия. Авторы программы «Темные файлы» проверяют теорию, согласно которой эта база существует и действует до сих пор, а правительство США по-прежнему финансирует тайные научные разработки. Так ли это на самом деле? Ответ можно найти в программе, которая будет выходить по понедельникам в 23:00, с 26 февраля.

«Поворот-наворот»

Пока большинство людей в Лас-Вегасе делает ставки в казино, Дэнни Кокер делает ставки на легендарные автомобили. В 6 сезоне проекта «Поворот-наворот» знаменитый автомеханик и его помощники продолжат удивлять зрителей невероятными преображениями старых машин. Благодаря своему таланту реставрировать классические мотоциклы или редкие автомобили Дэнни уже стал настоящей легендой Лас-Вегаса. С помощью своих навыков и верной команды гениальный мастер способен превратить даже груду металлолома в истинное произведение автомеханического искусства. Кроме того, в каждом выпуске 6 сезона зрителей ждут интересные рассказы об исторических автомобилях и мотоциклах, неожиданные факты, лихие поездки по американским дорогам и выгодные сделки, которые проворачивает Дэнни. Увидеть потрясающие преображения и полюбоваться на великолепные машины можно по средам в 21:00, с 21 февраля.

«Американские коллекционеры»

В маленьких городах Америки можно найти удивительные сокровища: коллекционные вещи часто скрыты среди старого хлама в кладовках и гаражах. Герои программы «Американские коллекционеры» Майк Вульф и Фрэнк Фриц знают об этом и ездят по всей стране в поисках потерянных ценностей. Владелец антикварного магазина и его друг не только разыскивают уникальные предметы, но и встречаются с интересными людьми, которые рассказывают истории из своей жизни, тесно связанные с прошлым Америки. А зрители программы убеждаются, что антикварный бизнес - это не только роскошные магазины и дорогие аукционы, но и настоящие приключения. 13 сезон программы - по понедельникам в 22:00, с 12 февраля.