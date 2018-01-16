На «Евровидение-2018» Филипп Киркоров будет продюсировать Молдову

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В грядущем "Евровидении-2018" будет принимать участие российский певец Филипп Киркоров. Само-собой — не в качестве исполнителя. Филипп Бедросович станет одним из продюсеров шоу.

Звезда российской эстрады, в частности, будет продюсировать молдавский музыкальный коллектив Doredos, который, как предполагается, будет выступать на популярном международном песенном конкурсе с композицией "My Lucky Day". Послушать ее можно, посмотрев видео ниже на странице.

Филипп Киркоров, по данным тематических средств массовой информации, уже подтвердил, что планирует продюсировать молдавскую группу.

Музыкальный конкурс "Евровидение-2018" будет проходить в Лиссабоне. Португалия стала местом проведения шестьдесят третьего "Евровидения" благодаря победе своего певца Салвадора Собрала на "Евровидении" в Киеве. Из-за скандала с российской участницей, которая не смогла попасть на конкурс в Киеве в связи с абсурдными действиями принимающей страны, организаторы "Евровидения" изменили правила конкурса — теперь в нем не могут участвовать лица, которым запрещен въезд в страну, где проводится состязание.