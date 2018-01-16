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Cartoon Network объявляет о запуске нового сериала «Принц Ланселось»

Понедельник, 15 Января 2018 16:58
Cartoon Network объявляет о запуске нового сериала «Принц Ланселось» Фото из открытых источников

Анимационный канал Cartoon Network объявляет о запуске нового комедийного мультсериала «Героическое путешествие доблестного принца Ланселося». Основная идея и детали впервые были озвучены Патрицией Идальго, контент-директором Turner EMEA Kids & International Kids Strategy, во время открытия семинара Cartoon Business в Белфасте. Показ мультфильма стартует 15 января в 18:30 по Московскому времени, серии будут транслироваться после новых эпизодов шоу «Могучие магимечи».

 

Над проектом работали Кристиан Бёвинг-Андерсен и Ева Ли Волберг, создатели мультфильма «Удивительный мир Гамбола». Их новый мультсериал – это сказка о юном принце леса Ланcелосе в десяти трехминутных эпизодах. Его отец, король чащи Могучий Олень решил помочь сыну и будущему правителю обрести мужество. Он отправил Ланселося с важным заданием – добыть Золотое Перо Орлиного короля. В компании своего верного оруженосца, маленькой птицы по имени Берт, принц пускается в невероятное и забавное путешествие, во время которого ему предстоит открыть неизведанные и мистические участки леса и многих удивительных существ.

 

«Принц Ланселось» был создан в сотрудничестве с копенгагенской компанией Sun Creature Studio (пилотная серия спродюсирована совместно с Copenhagen Bombay) при поддержке Danish Public Service Fund. Дополнительно канал Cartoon Network запустит мини-сайт о Ланселосе на сайте cartoonnetwork.ru и интерактивную онлайн-игру, в которой зрители смогут проходить квест вместе с героями, путешествовать по миру мультфильма и открывать новые эпизоды. «Принц Ланселось» – первый подобный проект Cartoon Network EMEA.

 

Патриция Идальго рассказывает: «Принц Ланселось – это удивительный проект, над которым работает невероятно талантливая креативная команда при поддержке Danish Public Service Fund. История и стилистика мультфильма позволяют представить персонажа зрителям по-новому: дети смогут знакомиться с героями и проходить вместе с ними испытания в интерактивной digital-игре. Мы с нетерпением ждем реакции фанатов Cartoon Network!».

 

«Работать с Cartoon Network было невероятно весело! Команда студии Sun Creature претворила в жизнь идею, которая родилась Ист-Энде в Лондоне, и создала 10 эпизодов здесь, в Копенгагене. Мы очень гордимся результатом и искренне надеемся, что детям понравится проходить испытания вместе с Ланселосем так же, как нам нравилось их создавать», – добавляют Кристиан Бёвинг-Андерсен и Ева Ли Волберг

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости мультфильм

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