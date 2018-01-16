Актер Джеймс Франко написал инструкцию по совращению девочек

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Джеймс Франко, актер кино и театра из США (а также режиссер, сценарист, продюсер, художник, писатель и так далее), оказывается, еще и специалист в области совращения молодых поклонниц. В книге "Анонимные актеры", которую написал Франко, обнаружилась целая инструкция по этому виду деятельности.

Актер пишет, что максимально использует преимущества своей профессии. Франко даже выработал особую методику, позволяющую ему с легкостью затаскивать в постель юных почитательниц.

"Я меня что-то было почти со всеми коллегами по площадке. Я даже создал технику, благодаря которой могу спать с кем-то новым хоть каждый вечер", — хвастается Франко.

Один из методов, описываемых актером, заключается в обмене контактами с юными поклонницами. "Когда какая-то из "маленьких девочек", которые часто окружают меня толпой, просит сфотографироваться, я, конечно же, не отказываю. Более того — я громко говорю ей, чтобы она прислала снимок мне на е-мейл. И, соответственно, диктую свой адрес прямо перед толпой фанаток. Вы не ошибетесь, если предположите, что они все потом пишут мне и сами предлагают все что угодно", — признается актер, который недавно оказался в центре скандала с совращением несовершеннолетней.