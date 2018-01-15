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Съемочную группу фильма «Скиф» внесли в базу «Миротворца»

Понедельник, 15 Января 2018 13:38
Съемочную группу фильма «Скиф» внесли в базу «Миротворца» Фото из открытых источников

Рустам Мосафир, режиссер снимавшегося на территории Крымского полуострова художественного фильма "Скиф", попал в базу данных украинского ресурса "Миротворец".

 

Кинематографист уже прокомментировал это событие и назвал его полнейшей глупостью. "Я думаю, что это полный дурдом и несусветная глупость. Очевидно, что это какой-то напрочь неправильный сайт. Но мне, в общем-то, все равно — я аполитичный человек", — цитируют Мосафира средства массовой информации.

 

По словам киношника, в базу "Миротворца" попал не только он сам, но и члены съемочной группы, ответственной за "Скифа". В базе, в частности, оказался продюсер картины Сергей Сельянов, а также актеры — Алексей Фадеев, Александр Кузнецов и другие. С Кузнецовым, кстати, украинцы допустили ошибку — в качестве его фотографии они прикрепили изображение другого актера с такими же именем и фамилией.

 

"Я снимался на Украине как актер еще до того, как Крым стал российским, и никаких проблем не было. Я смотрю на кино в глобальном смысле и не лезу в политику, потому что считаю, что эти два мира не должны пересекаться", — отметил режиссер.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Украина

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