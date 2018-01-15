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Актёра-феминиста обвинили в сексуальных домогательствах

Понедельник, 15 Января 2018 10:45
Актёра-феминиста обвинили в сексуальных домогательствах Фото из открытых источников

В топку скандала с сексуальными домогательствами, который продолжает будоражить Голливуд и всю прогрессивную общественность, подбрасываются все новые дрова. Имя очередного "полена" — Азиз Ансари. Да-да, это тот самый Ансари, который много раз называл себя феминистом.

 

Оказалось, что феминистические настроения, которых якобы придерживается известный актер, не помешали ему вести себя откровенно неподобающим образом. Азиз Ансари, по словам его жертвы, двадцатитрехлетней жительницы США по имени Грейс, ничем не отличается от остальных "хищников", хотя и причисляет себя чуть ли не к праведникам.

 

"Он приставал ко мне на вечеринке, которую устраивали год назад по случаю вручения "Эмми". Я решила рассказать о том ужасном случае только потому, что у Азиза Ансари хватает наглости публично сочувствовать жертвам сексуальных домогательств", — говорит Грейс.

 

По словам Грейс, после вечеринки она каким-то совершенно случайным образом оказалась в квартире у Азиза, а он, как нетрудно предположить, начал грязно приставать к ней. Комментируя выдвинутые против него обвинения, Азиз заявил, что все происходило по взаимному согласию. По крайне мере, он думал именно так.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Сексуальное домогательство
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