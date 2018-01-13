Фантастический блокбастер Фёдора Бондарчука "Притяжение" стартует в прокате Великобритании и Ирландии

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18 января "Притяжение" покажут в формате IMAX 3D в более чем 30 кинотеатрах IMAX в Лондоне, Кардиффе, Ноттингеме, Эдинбурге, Ливерпуле и многих других городах.

Для Великобритании это является абсолютно беспрецедентным событием, никогда до этого фильм на иностранном языке не выходил на таком большом количестве экранов IMAX. На следующий день, 19 января, релиз "Притяжения" продолжится в формате 2D. Для британской аудитории фильм выйдет на русском языке с английскими субтитрами, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

Официальным дистрибьютором картины на территориях Великобритании и Ирландии выступает компания Bill Mendelez Productions. Компания была основана в Лос-Анжелесе известным аниматором Биллом Менделезом и работает в индустрии кино, анимационной и телевизионной продукции с 1963 года, "Притяжение" станет первым русским релизом для компании.

Мирза-Джавед, директор компании Bill Mendelez Productions:

"Первое, что впечатлило нас при просмотре трейлера "Притяжения", были потрясающие спецэффекты: интереснейший дизайн космического корабля, детальность и достоверность его крушения, настоящая военная техника и общая зрелищность фильма. Имея личный опыт работы с компьютерной графикой, мы сразу оценили высокое качество визуальных спецэффектов, а наши друзья из этой индустрии в Лондоне только подтвердили это. Особенно поразила всех комбинация бюджета и качества фильма - создание такого высокого уровня блокбастера с таким скромным бюджетом заслуживает серьёзного отдельного изучения и дальнейшего рассуждения для всей индустрии кино. Наша команда считает, что этот фильм заслуживает шанс быть представленным широкой публике. "Притяжение" - это кино для очень разной аудитории с эффектом "Что если…?" и должен сработать как для любителей экшн и спецэффектов, так и для любителей романтики. В целом, фильм содержит очень много важных для размышления моментов, и мы уверены, что после просмотра зритель задумается о том, в каком обществе мы живём и насколько мы принимаем друг друга."

Джон Шрайнер, старший вице-президент корпорации IMAX по развитию бизнеса в России, СНГ, Индии, Юго-Восточной Азии и странах Ближнего Востока:

"Для IMAX крайне важно поддерживать и продвигать фильмы кинематографистов международного уровня. Именно поэтому релиз "Притяжения" Фёдора Бондарчука в IMAX 3D сразу на 32 IMAX-экранах в Великобритании и Ирландии - это потрясающая возможность для зрителей, находящихся вне российского культурного контекста, оценить масштабную фантастическую историю от режиссера-визионера из России. Фёдор вновь доказывает свой талант рассказывать истории, понятные каждому в любой точке мира."

“Притяжение” – первый в современной истории российский фильм о вторжении инопланетян, совместный проект кинокомпаний Art Pictures Studio и Водород. Масштабная фантастическая история рассказывает о том, как изменится жизнь человечества после падения неопознанного объекта на один из жилых районов Москвы.

В декабре завершился широкий прокат "Притяжения" в Японии и Мексике; в ближайшее время ожидается выход фильма на территориях Индии, Китая и Бразилии. В июне была объявлена официальная дата премьеры сиквела фильма. Релиз "Притяжения-2" в российском прокате состоится 26 декабря 2019 года, дистрибьютором вновь выступит компания WDSSPR.