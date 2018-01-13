Киану Ривз выбрался на свидание: Главный затворник Голливуда провел вечер в ресторане

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Голливудский актер Киану Ривз решил нарушить привычный ритм своего довольно затворнического, как для Голливуда, образа жизни, и выбрался на свидание. Событие, само-собой, не осталось незамеченным многочисленными поклонниками звезды.

По словам фанатов Ривза, их кумир был замечен в итальянском ресторане, расположенном в Западном Голливуде, вечером восьмого января. Актер был в ресторане не один, а с женщиной, в которой встревоженная общественность незамедлительно опознала Александру Грант — художницу, которая сотрудничает с Ривзом, иллюстрируя его книги.

Какие конкретно отношения связывают Ривза и Грант — неизвестно. Зато известно, что поужинав в ресторане, парочка выглядела вполне счастливо — Киану много улыбался, когда общался с фанатами, которые поджидали его на выходе из заведения. Покинув ресторан, актер и художница долго сидели в автомобиле, беседуя и смеясь.

Киану Ривз, как известно, никогда не состоял в официальном браке. В конце девяностых у Ривза и актрисы Дженнифер Сайм родилась мертвая дочь, а в 2001 году возлюбленная актера погибла в ДТП. Эти и другие невеселые факты биографии Киану заставляют людей называть известного актера "грустным".