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Ведущего шоу «Деньги или позор» на ТНТ4 "похоронят" в шарфе Александра Реввы

Пятница, 12 Января 2018 12:33
Ведущего шоу «Деньги или позор» на ТНТ4 &quot;похоронят&quot; в шарфе Александра Реввы Фото из открытых источников

15 января в 23:00 на телеканале ТНТ4 премьера — новый сезон самого острого комедийного шоу со звездами «Деньги или позор». В первом выпуске сразу несколько гостей: Артур Пирожков, бабушка провинциального актера, тренер Супер Стас… И все эти образы отлично уживаются в одном Александре Ревве.

 

Актер, певец, шоумен, самый красивый человек планеты, по его собственному мнению, Александр Ревва стал первым гостем второго сезона «Деньги или позор», сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Одна из фишек Александра — в любом шоу он выглядит неотразимо. Дядя Витя не упустил случая поиздеваться над этой темой, но особое внимание обратил на шарф звезды: с одной стороны – бархатный, а с другой – шелковый.

 

«Вот в таком я хотел, чтобы меня похоронили», — заявил ведущий. Александр ответил, что это не проблема, и в случае несчастья обязательно передаст его друзьям дяди Вити.

 

Перед съемками Александр был настроен оптимистично — сообщил, что не боится ведущего и в разговорах с ним будет использовать тактику добра. Но по ходу шоу дядя Витя заставил Александра пройти тест на детекторе лжи, прорекламировать ректальный градусник и сделать экстренную операцию по удалению родинки прямо в студии. Сохранит ли Александр Ревва после такого свою доброту к дяде Вите, что пожелает ему на прощанье и какую сумму выиграет в шоу «Деньги или позор» — смотри 15 января в 23:00 на ТНТ4!

 

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости шоу

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