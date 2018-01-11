Михаил Державин скончался на 82 году жизни

Старейший ведущий актер Театра сатиры Михаил Державин умер в возрасте 81 года. Как пишут РИА Новости, народный артист России скончался "после продолжительной тяжелой болезни". О дате прощания и похорон будет известно позднее.
Михаил Державин родился 15 июня 1936 года в Москве в семье одного из ведущих актеров Театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. Отец умер, когда Михаилу было 15 лет. Чтобы помочь семье, ему пришлось днем подрабатывать, десятый класс он окончил в вечерней школе.
В 1954 году Державин поступил в Театральное училище имени Щукина. Затем его пригласили в Московский театр имени Ленинского комсомола.
В 1969-м он перешел в Театр сатиры. За время работы там сыграл множество ролей, среди которых — Елисеев в "Банкете" Аркадия Арканова и Григория Горина, Велосипедкин в "Бане" Владимира Маяковского, Телятев в "Бешеных деньгах" Александра Островского, Скалозуб в "Горе от ума" Александра Грибоедова.
В кино Державин дебютировал в 1956 году, снявшись в фильме Юрия Егорова "Они были первыми", в котором сыграл гимназиста Женьку.
Одна из наиболее запомнившихся его киноролей — в картине "Трое в лодке, не считая собаки" Наума Бирмана по произведению Джерома К. Джерома.
В 1990‑х годах много снимался в комедиях у режиссера Анатолия Эйрамджана: "Бабник", "Моя морячка", "Жених из Майями", "Третий не лишний", "Импотент", "Ночной визит".
В семидесятых актер был постоянным участником телепередачи "Кабачок "13 стульев" в роли пана Ведущего. Программа в течение долгих лет была очень популярна и принесла Державину всесоюзную славу.
Он получил несколько наград, включая орден "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени. В 2006 году в Москве на Аллее российского кино рядом с "Мосфильмом" была открыта именная звезда Михаила Державина.
Артист увлекался спортом и рыбалкой, любил петь. Был трижды женат, у него остались дочь и двое внуков.
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